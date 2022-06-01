疫苗｜多四人死前兩周曾打針　最大95歲　無證據顯示與疫苗有關

政府今日（1日）公布，截至周日（5月29日）的過去一星期，衞生署共接獲52宗涉及曾經接種新冠疫苗人士的異常事件報告，當中包括四宗曾經於離世前14日內接種新冠疫苗的死亡報告，涉及一名83歲男子及三名52至95歲女子，沒有臨床證據顯示個案由疫苗引起。



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截至周日晚上八時，本港市民合共接種約1,696萬劑新冠疫苗，已接種最少一劑疫苗的市民約670萬名，當中包括93.4%的12歲或以上人口，衞生署共接獲7,563宗異常事件報告（佔疫苗接種總劑量的0.04%）。

就涉及接種疫苗人士的死亡個案，包括108宗涉及曾經於離世前14日內接種疫苗（佔疫苗接種總劑量的0.0006%），沒有死亡個案顯示與接種疫苗有關聯。新冠疫苗臨床事件評估專家委員會已總結61宗死亡個案與疫苗接種沒有因果關係，初步認為11宗個案與疫苗接種沒有關聯，其餘36宗個案仍待更多資料以作評估。

根據醫管局資料，5月2日至5月29日期間，整體死亡個案比率為每十萬人有46.8宗，而2018年至2020年同期平均的死亡個案比率為每十萬人有43.9宗。當中急性中風或急性心肌梗塞死亡個案比率為每十萬人有2.3宗，而2018年至2020年同期同類死亡個案平均比率則為每十萬人有2.9宗。

此外，流產個案比率為每十萬人有11.8宗，而2018年至2020年同期平均的流產個案比率為每十萬人有22.1宗。根據上述數字的統計分析，未有證據顯示接種疫苗增加接種者的死亡或流產風險。

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