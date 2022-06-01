猴痘｜食衞局下周列法定呈報傳染病　研購疫苗　將公布應變計劃

新冠疫情未平，海外已出現「猴痘」疫情。食物及衞生局今日（1日）表示，為加強應對猴痘，政府下周將刊憲將猴痘列為法定須呈報的傳染病，並會為應對猴痘制訂「準備及應變計劃」，應變計劃採納三級應變級別，一旦本港出現猴痘個案甚至爆發時，可以立即啓動相關機制，當局預告將於下周公布有關計劃的詳細。另外，政府和醫管局亦正籌備購買猴痘疫苗和藥物，並制訂臨床治療的建議。



網頁提供有關猴痘資訊及爆發國家名單

食衞局又指，衞生防護中心上月起已加強監測猴痘的工作，包括與醫管局溝通個案呈報事宜，並已於5月23日去信全港醫生和私家醫院，要求醫生呈報懷疑個案，以便及早進行流行病學調查及安排隔離。中心亦已更新相關網頁，提供有關猴痘的資訊，以及出現確診個案的國家名單。

當局稱，為進一步加強相關工作，政府將於下周刊憲，把猴痘納入《預防及控制疾病條例》（第599章）附表1下的法定須呈報傳染病，同日生效。根據法例，醫生如有理由懷疑該條例附表1所列出的表列傳染病個案，便須向衞生署呈報。

猴痘病毒株。

應變計劃採納三級應變級別

食衞局續稱，現正為猴痘制訂應變計劃，應變計劃採納三級應變級別，即戒備、嚴重及緊急，按風險評估及其對社會造成的健康影響而啓動，並預告將於下周公布應變計劃。

政府發言人稱，本港至今未發現人類感染猴痘病毒確診個案，惟世界各地陸續有人染疫，世界衞生組織亦提醒各地政府作好準備，故為應對猴痘對本港構成的潛在風險，政府將把猴痘納入法定須呈報傳染病，並為猴痘爆發疫情制定應變計劃，以加強本港監測和應對此疾病的能力。

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猴痘症狀與天花相似 但病情較輕微

政府亦呼籲市民如出現猴痘症狀，包括發燒、劇烈頭痛、肌肉痛、淋巴結腫大、口腔潰瘍及皮疹，應盡快求醫。

衞生防護中心提醒市民，猴痘的症狀與天花相似，但病情較輕微，一般經直接或間接接觸傳染，並非如新冠病毒般可經短暫接觸呼吸道飛沫傳播，而患者通常會自行痊癒。人類感染猴痘最早出現於1970年，自此猴痘主要在中非和西非地區發生爆發。當人與受感染的動物、受感染的人或受污染的物件接觸，便可能受感染。自今年5以來，歐美和澳洲等地均出現猴痘確診和疑似個案，暫未有死亡個案。

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衞生防護中心亦提醒市民，良好個人及手部衞生有助預防經接觸感染病毒，而曾經接種天花疫苗（俗稱「牛痘」）亦有助防止感染猴痘。為減少受感染的風險，市民若需要前往受猴痘病毒影響的地方，應該留意以下4點：

1. 避免與病人或動物接觸

2. 在照顧病人或處理動物時，穿戴防護衣服和裝備，包括手套和外科口罩，並在進行這些程序後洗手

3. 徹底煮熟所有動物產品方可進食

4. 如有任何疑似病徵，及早求醫



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