港未錄猴痘個案　45歲以下從未接種天花疫苗高危　政府須早作準備

最近美、英及歐洲多國陸續發現猴痘病例，世界衞生組織召開緊急會議商討對策。雖然香港暫未有相關病例，但不等於沒有社區爆發的可能性。尤其現時疫情放緩，愈來愈多旅客從世界各地來港，本港卻未有治療的藥物及疫苗儲備，政府應及早部署。

撰文：醫善同行醫學顧問、感染及傳染病專科醫生黃天祐



這次猴痘爆發的首宗病例在英國錄得，患者從尼日尼亞返英，5月7日發病；隨後，20多人也於1至2星期的短時間內陸續發病。當地衞生部門經調查後，發現之後發病的20多人裡，竟沒人曾與首例患者親密接觸，更未曾到過非洲，情況非常罕見。

人類接觸其他受感染的人、動物或物件，有可能染上猴痘。病毒通過呼吸道或皮膚感染人體，經親密接觸，例如性行為等而傳播，但是否造成今次爆發的原因，則尚在調查中。起初，大部分患者是男男性接觸者，他們的生殖器官或口部附近皮膚都長出猴痘；但據報最近開始接獲女性感染個案，徵狀相似，同樣原因未明。

猴痘病毒株主要分為中非及西非兩類，造成是次小型爆發的西非病毒株，死亡率約為1%至3%。但猴痘本是不易傳播的疾病，有傳言指今次在歐洲多國爆發，是因為猴痘如新型冠狀病毒般出現基因突變；但其實猴痘屬DNA病毒，遺傳基因較屬RNA病毒的新型冠狀病毒複雜，出現突變的機會較微，不過仍要待基因排序結果才能下定論。

猴痘的潛伏期為2至3星期，有些患者沒有任何病徵，部份人則會發燒、頭痛、背痛、淋巴核腫脹，通常亦會出疹。通常臉部最先出疹，再蔓延至全身不同位置；猴疹起初呈水泡狀及有膿液，繼而會像肚臍一樣凹下去。很多人看新聞圖片，會認為猴疹與帶狀疱疹(即生蛇)相似，實則猴疹形狀較大、不規則；帶狀疱疹形狀較小，多會串連成帶狀、傾向身體其中一邊，並帶有強烈劇痛，兩者有明顯分別。

治療方面，猴痘的病情相對輕微，接觸過猴痘患者的人如在四天內接種相關疫苗，亦可預防染病。由於猴痘與天花同屬正痘病毒屬（Orthopoxvirus），所以治療天花的疫苗及藥物，都可以治療猴痘。但是，上世紀80年代全球已停止接種天花疫苗，所以，理論上大部份45歲以下人士，體內沒有天花的抗體，如果接觸到猴痘病毒，感染機會極高。

香港雖未錄得猴痘病例，但本港亦未有天花的藥物及疫苗儲備，政府應防患於未然，開始考慮向外國購入有關藥物；醫護人員遇到出疹病人求醫，應當提高警覺，做好保護措施。雖然不排除病毒會流入香港，但市民不必過度恐慌，只需要提高警覺，例如行山或郊遊時切勿餵飼猴子，及繼續做好個人衞生即可。如有不適及懷疑徵狀，應立刻求醫。

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