公營房屋｜未來5年10.5萬伙落成　東涌最多　啟德成市區居屋大戶

【公屋/綠置居/居屋】政府早前宣布，已在未來10年覓得約350公頃土地，以提供33萬個公營房屋單位，是連續第二年達到《長遠房屋策略》目標。

運輸及房屋局最新預測顯示，未來5年共有10.53萬伙公營房屋落成，當中最新披露的2026/27的公營房屋，主要集中在「北部都會區」的元朗和北區；而資助房屋則集中在啟德新發展區。在整個五年期中，東涌的公營房屋總供應達1.31萬伙，佔整體最多，啟德則以1.21萬伙排第二。

不過，按去年底公布的《長策》目標，未來10年公營房屋的供應目標為30.1萬伙，惟首五年期的每年供應仍然不達標，料下一個五年期要「追落後」逾19.5萬伙才足夠。



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未來五年公屋或綠置居僅6.5萬伙

運輸及房屋局局長陳帆以書面回覆立法會議員質詢時，首次披露《長策》第一個五年期，即2022/23至2026/27的完整公營房屋預測落成量。根據今年3月的預測，房委會預計在2022/23至2026/27的五年間，共有10.55萬伙公營房屋單位落成，當中6.2萬伙為公屋及綠置居單位，3.16萬伙為資助出售房屋；房協則料有4,000伙公屋單位及7,900伙資助房屋單位。

在此五個年度中，房委會及房協合共可提供6.5萬伙公屋或綠置居，資助出售房屋則有3.95萬伙。

公屋和綠置居大部份集中北部都會區

在房委會未來5年的公屋和綠置居中，以2026/27年的供應最多，達1.47萬伙，大部份集中在「北部都會區」的粉嶺、古洞和元朗錦上路，合共有1.19萬伙，佔該年度整體逾八成；「市區盤」只得1,700伙，包括藍田德田街項目的500伙和南區華景街的1,200伙。

值得注意的是，房委會在每個年度均會列明綠置居屋苑的項目，惟在2026/27年度卻沒有相關備注，未知房委會是未就此下定論，還是該年度並無綠置居項目落成。

另外，前一個年度，即2025/26年的公屋項目「西北九龍填海區1號地盤（東）將減少100伙，但粉嶺北第15區東第一期公屋的1,000伙，將會提早在該年度落成，令該年度的單位落成量由1.26萬伙增至1.35萬伙。

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啟德資助房屋鄰近宋皇臺站

至於居屋等資助房屋方面，房委會最新預測，本年度將有四個資助房屋項目落成，較去年底的預測增加一個，是位於東涌第54區的項目，涉及3,300伙，令本年度整體居屋供應量增至6,900伙。

另外，當局最新預測的2026/27年度完工的項目中，包括房委會兩個屋苑座落九龍城，同屬啟德2B區3號地盤，合共提供2,600伙，與屯門湖山路項目的規模相同；餘下的屋苑則是為於東涌103區，涉及1,800伙，該年度合共能提供7,100個居屋單位。

同一年度的房協資助房屋項目中，其中一個屋苑位於啟德2B區1號地盤，涉及1,800伙，與同年落成的兩個房委會居屋只相隔一個地盤，亦靠近港鐵宋皇臺站，換言之，2026/27年啟德將成居屋「大戶」，三個項目合共提供4,400伙。

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安達臣道居屋延遲一年落成

值得注意的是，原定在2025/26年度落成的「安達臣道石礦場R2-4號地盤」和「洪水橋/廈村新發展區專用安置屋邨第二期」預料會延遲一年落成，涉及共2,000伙。

翻查資料，政府去年底公布新一份《長策》時表示，未來10年雖然已覓得約350公頃土地，可提供33萬個公營房屋單位，但在第一個五年期，即2022/23至2026/27年度，只得約三分之一落成，其餘三分之二則預計在第二個五年期，即2027/28至 2031/32年度追回。

不過，根據現時預測，首五年期的公營房屋總供應量為10.53萬伙，較33萬伙的三分一仍欠4,700萬伙，亦即不論是每年平均落成量，還是興建計劃仍未達標，預料下一個五年期要「追落後」逾19.5萬伙才足夠。