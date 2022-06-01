兩酒吧共增21宗確診　近二百人仍未強檢　利榮大廈現垂直傳播

酒吧群組確診個案繼續增加，衞生署衞生防護中心今日（1日）公布，中環蘭桂坊酒吧The Iron Fairies群組新增17宗確診個案，包括15名顧客及兩名員工，群組累計49人染疫；另一酒吧Zentral亦再多四人染疫，累計31人中招。至於元朗博愛醫院鄧佩瓊中學增加三宗確診，包括源頭疑與Zentral群組相關的籃球隊群組再增加兩宗，另有一宗學生個案與籃球隊無關，學校累計有11宗確診。



新變種病毒Ba.2.12.1在土瓜灣利榮大廈傳播，再多三個單位有居民確診，涉兩對夫婦及另一單位一人士合共五人，累計涉8宗個案、4個單位，包括曾在會展工作的清潔工，基因分析病毒與太古城麥當勞樣本相似，大廈疑有三個單位現垂直傳播。



▼5月29日 衞生署公布中環酒吧The Iron Fairies & Co爆疫▼



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▼5月29日 衞生署公布中環酒吧The Iron Fairies & Co爆疫▼



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衞生防護中心傳染病處主任張竹君青少年，蘭桂坊酒吧The Iron Fairies群組新增17宗確診個案，為15名顧客及兩名員工，累計49人染疫，包括47顧客、兩員工，年齡介乎15至58歲。兩名員工分別為侍應及調酒師，於5月28日發病，兩人無病徵，料當晚受感染，並非源頭病人。她又指，當局發現有相當數量訪客未做檢測，估計兩間酒吧各有近百人仍未檢測，會向相關人士發出警告，強調會作出跟進。

張指，另一酒吧Zentral再多4宗確診個案，群組累計共31宗個案，全屬顧客，涉及15男16女，大部分是5月24至26日發病，經基因分析與本地確診相關，而其中一名曾到訪Zentral的男子是博愛醫院鄧佩瓊紀念中學兼職教籃球隊，籃球隊其中一名染疫學生的同班同學確診，患者並非籃球隊隊員，而該校另一班級亦有一名學生確診，與籃球班無關。

▼5月28日 中環德己立街Zentral酒吧爆疫▼

變種病毒Ba.2.12.1方面，張稱，土瓜灣利榮大廈的全基因分析，找到多三個單位有個案，包括分別居住於兩單位的兩對夫婦，與另一單位的一名確診者，合共五人，大廈現時有4單位出現個案，包括曾在會展工作的清潔工，其基因分析同太古城麥當勞相似，惟他們皆未有到訪上址，故認為三個相同坐向單位出現垂直傳播，相關人士已送到隔離中心，其家居接觸者亦已送檢。