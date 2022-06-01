確診大廈｜增239幢　大埔比華利山別墅、寶馬山賽西湖大廈上榜

疫情持續，衞生防護中心今日（1日）公布新505宗確診個案，確診者居住大廈名單新呈報多達239幢，港島南區海怡半島有兩幢上榜，分別為怡暉閣及美輝閣，東區寶馬山豪宅賽西湖大廈亦榜上有名。新界有大埔比華利山別墅銀池道獨立屋、將軍澳日出康城首都5座及領凱11 座；九龍有九龍總商會大廈、黃埔半島豪庭2 座等。



▼部份強制檢測上榜大廈▼



港島有43幢，分別為海怡半島怡暉閣及美輝閣、東區太古城隋宮閣及鄱陽閣、奧卑利街已婚警察宿舍、寶馬山豪宅賽西湖大廈、灣仔囍滙1座等。

新界佔106幢 將軍澳日出康城兩座上榜

新界有106幢上榜，分佈大埔比華利山別墅銀池道獨立屋、將軍澳日出康城首都 5 座及領凱 11 座、元朗嘉湖山莊樂湖居 11 座、中大逸夫書院第二學生宿舍低座、沙田第一城 17 座、荃灣珀麗灣 5 座、東涌海堤灣畔 1 座等。

▼5月31日 疫苗通行證第三階段實施首日▼



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觀塘33幢佔最多 德福花園有三座出現確診者

九龍區則有90幢，當中以觀塘區佔33幢為各區最多，包括順利紀律部隊宿舍 5 座、德福花園Ｃ座、Ｌ座及Ｏ座，其餘各區亦有確診大廈出現，例如九龍總商會大廈、黃埔半島豪庭2 座、海逸豪園海逸灣 17 座等。

▼6月1日公布新呈報確診大廈全名單▼

