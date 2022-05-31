本星期六是「六四事件」33周年，暫時未有團體舉辦大型「六四」悼念活動。特首林鄭月娥今早（31日）出席行政會議前，被問到市民當日現身維園或在家中點燃蠟燭悼念「六四」會否違法，她指任何在香港舉行的公眾活動，不論任何目的，均須符合法例規定，包括《港區國安法》、社交距離措施和場地許可等。



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維園料連續三年無「六四」燭海

今年是《港區國安法》實施後的第二個「六四」，多年來舉辦「六四」維園集會的支聯會已經解散，料將是第三年香港沒有舉辦維園「六四」燭光晚會。康文署早前稱維園硬地足球場因疫情關係，暫停非指定用途活動訂場，只容許預訂場地作踢足球之用，相信維園一片燭光的場景難以重演。 天主教香港教區日前也表示，因顧慮干犯《港區國安法》，今年不會再辦追思「六四」彌撒。