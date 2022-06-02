強制檢測｜涉45處所　中環Café Crêpe、太古廣場Triple O's上榜

疫情持續，食物及衞生局今晚（2日）公布強制檢測公告，有45個指明地方上榜，當中有涉及兩間位於中環及金鐘食肆，分別為中環威靈頓街Café Crêpe及金鐘太古廣場Triple O's。另外，蘇豪砵甸乍街酒吧「LINQ」累計有18宗個案，同樣被納入強制檢測公告。

其餘上榜大廈遍布港、九、新界，當中涉及不少中產屋苑及豪宅，例如半山高雲臺、又一居27座、以及大圍世界花園龍柏閣等。另外，將軍澳有五幢大廈上被納入強檢公告，包括都會駅城中駅8座、富康花園4座及帝景灣7座。當局指，曾在指定時間到訪過強制檢測公告中地點的市民，須在6月3至4日內進行檢測。



▼6月2日強制檢測公告▼



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當局表示，因應多宗陽性檢測個案，有45個指明地方被納入強制檢測公告。食肆方面，如5月29日下午6時半至7時半到過中環威靈頓街Café Crêpe的市民，須進行檢測；而5月28日中午12時半至下午一時半到過金鐘太古廣場Triple O's，亦須檢測。另外，當局公布蘇豪砵甸乍街酒吧「LINQ」出現18宗確診個案，5月27及28日晚上到過的市民亦要檢測。

另外，公告中其餘上榜的均為住宅大廈。港島方面，有三幢大廈上榜，為灣仔謝斐道積福大廈、筲箕灣耀東邨耀安樓及半山區西摩道高雲臺。九龍方面，觀塘區有七幢大廈被納入強檢公告，包括康寧道康濤閣B座、安泰邨居泰樓，以及藍田啟田邨啟仁樓等。其餘上榜大廈有又一村又一居27座、黃大仙竹園北邨梅園樓，以及何文田俊民苑文賀閣等。

▼涉6月2日強制檢測公告食肆▼



新界方面，將軍澳有五幢大廈強檢公告，包括怡明邨怡悅樓、厚德邨德富樓，以及都會駅城中駅8座等。而沙田亦有四幢大廈上榜，涉及馬鞍山富安花園 2 座、駿景園2座及禾輋邨協和樓等。

另外，葵涌同樣有四幢大廈上榜，分別為葵涌邨雅葵樓、石蔭邨仁石樓及葵芳閣3座等。其餘被納入公告的大廈有深井碧堤半島1座、屯門良景邨良俊樓、天水圍栢慧豪廷9座及天恒邨恒運樓，以及大埔怡雅苑怡厚閣等。

▼部份涉6月1日強制檢測公告地點▼



當局強調，三個月內曾經檢測呈陽性結果的人士毋須接受強制檢測，至於須接受強制檢測的人士，必須按相關強制檢測公告進行核酸檢測，而不能使用快速抗原測試，以符合公告要求。

另外，當局明日（3日）將於黃大仙竹園北邨及深井碧堤半島重開流動採樣站。為配合舉辦地區活動，位於黃大仙廣場的流動採樣站會由6月9日起停止運作，市民屆時仍可繼續使用鄰近的睦鄰街遊樂場流動採樣站或區內其他檢測點。

▼6月3日流動採樣站▼



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▼5月31日 疫苗通行證第三階段實施首日▼

