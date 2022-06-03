疫情｜增499宗確診　張竹君：留意是否反彈　覆檢5.31快測23%陰性

本港確診數字反彈，衞生防護中心今日（3日）公布新增499宗確診個案，連續3天接近500宗水平。新增個案中，包括199宗核酸陽性及300宗快測陽性個案。另外，新增兩宗死亡個案，分別涉79歲及87歲有長期病患長者。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，目前疫情「似少少微升」，但是否反彈仍要再留意，並稱需要觀察其他數字，尤其是對醫療系統會造成負擔的入院人數及死亡人數。她又稱，現時輕微個案的呈報數字並非100%準確，5月31日的快測陽性覆檢個案中，有49宗、即23%為覆檢陰性個案。



新增499宗確診個案 包括49宗輸入個案

張竹君表示，今日新增499宗確診個案，包括49宗輸入個案，其中24宗在機場臨時樣本收集中心採樣發現，包括6月2日的20宗、涉13個航班；以及6月1日的4宗，涉4個航班。另有14宗在酒店檢疫期間發現，其中一宗是第三日快測陽性的本地機師，他於5月31日抵港，衞生署會進行病毒全基因分析，確定有關個案屬本地感染還是輸入個案。

她續指，輸入個案中另有7宗在抵港第8日發現，大多是離開香港往內地或其他地方時做核酸檢測，部份個案CT值高於30，疑是復陽個案；至於抵港第9日陽性個案有兩宗、第12日亦有1宗，當中兩個案早前曾確診，另一個案CT值較低、在本地曾活動，懷疑可能是本地感染。至於老人院亦新增一名職員確診呈報，9人列密切接觸者。目前第五波累計已有120萬1,561宗確診個案。

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張竹君：疫情有微升 是否反彈需再留意

張竹君表示，現時疫情有微升，但是否屬反彈需再留意。她解釋，因確診數字要視乎市民會否做化驗及會否呈報，相信有一部份個案無病徵、靠檢測才找到，確診數字雖然可反映趨勢，但仍要視乎其他數字，例如污水檢測、大廈圍封陽性比率等，尤其是會對醫療系統造成負擔的入院及死亡數字，「至於輕微個案，現時呈報數字未必百分百準確，都要再觀察。」

覆檢5.31快測個案23%核酸陰性 張︰有懷疑虛報轉介警方處理

張續稱，早前衞生署覆檢5月31日的快測陽性個案，發現當中有49宗、即23%患者核酸測試呈陰性，會再調查情況。她說，有個案本身是快測假陽性，但有部份則屬虛報，甚至可能用較早時間的快測陽性結果呈報。張強調若有懷疑虛報個案，會轉介警方處理。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君。（資料圖片）

增2長者死亡均有長期病患

醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）關慧敏表示，過去24小時有兩名男患者離世，分別79歲及87歲。其中87歲男患者本身有血壓高、慢性腎病、心臟病及肺癌等疾病，本身正接受保守治療，5月28日因氣喘及咳入院，已接種一針疫苗，其CT值高達37.4，其後因自身疾病併發肺炎離世。

至於79歲男死者已打兩針，他本身有高血壓、痛風、慢性支氣管炎及慢性腎病，因頭痛及嘔吐入院，電腦掃瞄有出血現象，懷疑腦中風，其後轉入深切治療部，入院檢測CT值為36，及後病情惡化並於昨午過身。

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