蘭桂坊再有酒吧爆疫　Shuffle共14人中招　一人曾訪Zentral

【中環／蘭桂坊／Shuffle／Zentral／LINQ】新冠肺炎疫情持續，本港今日（3日）新增499宗個案。繼早前有多間酒吧爆疫後，再多一間蘭桂坊酒吧出現群組爆發，新上榜爆疫的Shuffle酒吧，共有14人染疫，該處設有跳舞地方。其中一名個案曾在前一星期去過早前爆疫的Zentral酒吧。此外，早前出現疫情爆發的酒吧LINQ，今日再增3宗個案，累計有23人染疫。

近日蘭桂芳有多間酒吧中招，衞生防護中心被問及會否考慮擴大強檢範圍至整個蘭桂坊，防護中心回應指，現時只針對個別有爆發的地方，才要強制檢測。



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衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，蘭桂坊Shuffle酒吧有爆發，共有14宗個案，涉及11女3男，年齡介乎21歲至32歲。

患者在5月28日晚上11時半至凌晨2時期間曾到訪涉事酒吧，患者均在5月30日至31日不適，及後檢測陽性。其中一名個案曾在前一星期去過早前爆疫的酒吧Zentral。

Shuffle酒吧內設有舞池

張竹君續稱，有個案曾透露，酒吧內設有跳舞位置，「經過酒吧行入去，就應該有個地方跳舞，都有啲人跳舞。」張又指，酒吧內不少人飲酒、聊天、跳舞，有很多無戴口罩的情況。對於當晚的實際人數，亦要留待收到疫苗通行證的資料後才能掌握。

6月2日，中環酒吧LinQ爆疫



酒吧LINQ再增3人中招

此外，早前宣布有爆發的酒吧LINQ，今日再增3宗個案，累計有23人染疫。新增的3名患者均在28日晚上到訪過LINQ。換言之，28號晚上暫時共發現有13宗個案，27號晚上則有10宗。

張竹君指，經調查後，發現27日晚上共150至160人去到訪LINQ，惟實際人數仍在點算中。而28號晚應有200多人去過。中心已在LINQ抽取共32個環境樣本，例如廁所、枱面、空氣清新機等，結果全部陰性。

另兩酒吧少於100人未強檢 警告或採取法律行動

至於早前出現爆發的酒吧Zentral及The Iron Fairies & Co，則暫無新增個案。不過，張表示，上述兩間酒吧仍有少於100人未接受檢測，故會發出警告，或有機會採取法律行動。

▼5月31日 疫苗通行證第三階段實施首日▼



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張竹君︰要留意疫情是否屬反彈

張竹君又指，現時確診數字出現微升，對於是否「反彈」仍要留意。被問及會否考慮擴大強檢範圍至整個蘭桂坊，張回應指，現時只會針對個別有爆發的地方才要強檢，但市民如自覺高危，或曾去過高危的活動等，當有不適，便應盡快檢測。