染疫兒童出現多系統性炎症逾50宗　兒科醫生：打針免小朋友冒風險

本港昨日（3日）新增499宗確診個案，當中包括兩名在幼稚園上課的幼兒。香港兒科醫學會會長葉柏強今早（4日）在電台節目《政經星期六》指，若然學校內的師生大部份已接種疫苗，學校環境基本上安全，現時大部份學校的疫苗接種率達九成，但仍有個別小學及幼稚園的接種率只有五六成，建議政府在疫情尚算穩定的時間，多提供到校打針的服務。



他亦提到，3至11歲兒童接種兩針的比例只有五成多，仍有約四分之一年紀較小的孩子未接種疫苗，提醒家長不要掉以輕心；家長亦別誤以為孩子曾染疫，便無需接種疫苗，一般而言染疫後的抗體三個月「就去得七七八八」，要盡快讓孩子接種疫苗。兒童康復後出現多系統性炎症的個案，亦已由20多宗升至50多宗，



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校內師生大部份完成接種疫苗 校園環境基本上安全

葉柏強稱，現時疫情已紓緩，但每月個案仍有反覆，相信是與社會活動恢復有關連，認為是預計之中。

近日學校頻現個案，他表示，若然學校內的師生大部份已完成接種疫苗、即兩劑復必泰或三劑科興，學校環境基本上安全，現時大部份學校的疫苗接種率達九成，但仍有個別小學及幼稚園的接種率只有五六成。他建議政府在疫情尚算穩定的時間，多提供到校打針的服務。

他又指。在幼稚園上課的學童，午睡期間短暫除口罩是有需要，建議學校盡量分隔床位及加設間板，並減低學童除口罩後互相近距離接觸的機會。

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3至11歲兒童接種兩針比率只有5成多 促家長盡快讓子女接種

他指，3至11歲兒童接種一針的比率達74%，但接種兩針的比率只有五成多，仍有約四分之一年紀較小的孩子未接種疫苗，提醒家長現時感染風險仍然很高，不要掉以輕心重；家長亦別誤會孩子曾染疫，便無需接種疫苗，一般而言染疫後的抗體三個月「就去得七七八八」，重申接種疫苗安全，呼籲家長盡快讓孩子接種疫苗，「點會因為自己擔心，而要小朋友冒險⋯⋯盡快打，唔好冒風險。」

曾染疫的兒童，之前曾接種一劑復必泰，康復後隔五個月可接種下一針接種；而染疫前曾接種一劑科興的兒童，則可以在隔三個月接種下一針。

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兒童染疫後現多系統性炎症個案增至50多宗

葉柏強指兒童康復後出現多系統性炎症的個案已由20多宗升至50多宗，即使現時在各種治療下他們的情況已穩定下來，但重要器官如腦部、心臟曾發炎，會影響兒童未來的學習能力及體質，亦很擔心他們未來要面對的長期併發症，強調保護兒童應要盡量避免他們受感染。

三歲以下兒童、未出世嬰兒靠大人接種疫苗保護

至於仍未有疫苗可接種的三歲以下兒童，葉柏強形容他們較被動，如生活環境、接觸甚麼人都受大人影響，大人接種疫苗，做好防護，亦可以保護他們。坊間一直誤解，孕婦不可接種疫苗，他澄清指若孕婦在懷孕末段打完三針，抗體可傳給嬰兒，若持續喂母乳，抗體可傳給嬰兒，令嬰兒都得到保護。

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