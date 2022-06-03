強制檢測｜涉荃灣萬景峯、大圍名城等41處　爆疫酒吧Shuffle上榜

疫情持續，食物及衞生局今晚（3日）公布強制檢測公告，有41個指明地方上榜，當中包括出現14宗確診個案的蘭桂坊酒吧Shuffle，曾於5月28日晚上11時至5月29日凌晨2時到訪過該酒吧的市民，亦要進行檢測。

其餘上榜大廈遍布港、九、新界，當中涉及不少中產屋苑及豪宅，例如半山居賢坊翠麗軒、杏花邨20座、以及紅磡國際都會都會軒1座等。另外，沙田區有六幢大廈被納入強檢公告，為各區中最多，包括沙田第一城44座，以及大圍名城1期5座等。當局指，曾在指定時間到訪過強制檢測公告中地點的市民，須在6月4至5日內進行檢測。



▼6月3日強制檢測公告▼



當局表示，因應多宗陽性檢測個案，有41個指明地方被納入強制檢測公告，當中包括位於中環蘭桂坊好利商業大廈地下的Shuffle。衞生防護中心今日公布，有14名曾到過該酒吧的人士染疫，其中一名個案曾在前一星期去過爆疫的Zentral酒吧。

港島五幢大廈上榜 包括杏花邨20座、半山區居賢坊翠麗軒

住宅大廈方面，港島有五幢大廈上榜，包括柴灣杏花邨20座、半山區居賢坊3號翠麗軒，以及北角港運城3座等。九龍區方面，深水埗區有五幢大廈被納入強檢公告，涉及南昌邨昌逸樓、長沙灣宇晴軒5座、元州邨元禧樓、凱樂苑凱旭閣等。其餘上榜大廈有紅磡國際都會都會軒1座、油塘邨富塘樓、土瓜灣馬頭角道50號迎豐等。

▼部份涉6月3日強制檢測公告地點▼



+ 2

新界東方面，沙田區有六幢大廈上榜，涉及馬鞍山迎海．星灣御23座、沙田沙角邨金鶯樓、愉翠苑愉滿閣及大圍美松苑康松閣等。將軍澳亦有兩幢大廈被納入公告，包括將軍澳廣場5座及旭輝臺2座。

新界西方面，元朗區有五幢大廈上榜，包括天水圍天晴邨晴滿樓、翠韻華庭2座，以及朗善邨善愛樓等。另外，荃灣亦有四幢大廈被納入公告，涉及麗城花園3期2座、萬景峯1座，以及滿樂大廈從心樓等。其餘上榜大廈有屯門翠寧花園5座及葵涌華荔邨喜荔樓等。

▼6月3日，中環蘭桂坊酒吧Shuffle爆疫▼



+ 1

須6月4至6月5日檢測 荃灣梨木樹邨流動採樣站重開

當局指，曾在指定時間到訪過強制檢測公告中地點的市民，須在6月4至5日內進行檢測，而政府明日將於荃灣梨木樹邨重開流動採樣站，而位於黃大仙竹園北邨的流動採樣站會延長服務日期至周日。當局又強調，三個月內曾經檢測呈陽性結果的人士毋須接受強制檢測，至於須接受強制檢測的人士，必須按相關強制檢測公告進行核酸檢測，而不能使用快速抗原測試，以符合公告要求。

▼6月4日流動採樣站▼

