酒吧爆疫｜蘭桂坊群組單日增76人　LINQ急飆44宗、Shuffle多28宗

【中環／蘭桂坊／Shuffle／Zentral／LINQ／The Iron Fairies & Co】新冠肺炎持續，本港今日（4日）新增446宗個案，並無酒吧再出現群組爆發，不過早前爆發的蘭桂坊酒吧群組再新增76宗個案，分別為LINQ佔44宗、Shuffle佔28宗、ZENTRAL佔2宗、The Iron Fairies & Co佔2宗，至今，4間酒吧群組合計有195宗個案，



▼6月2日，中環酒吧LinQ爆疫▼



6名LINQ顧客曾兩晚訪酒吧 衞生署追查疫苗通行證紀錄

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君早前曾表示，中心將派員到酒吧視察現場環境，並會追查疫苗通行證紀錄。雖然今日無新增酒吧群組，但多個酒吧群組再新增個案，其中LINQ酒吧增44宗個案為最多，共計65宗個案，為40男25女，年齡介乎18至41歲，於5月29日出現病徵。其中6人曾兩晚到訪酒吧，而5月28日共有55人次到訪。

▼6月3日，中環蘭桂坊酒吧Shuffle爆疫▼



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4間酒吧群組合計195宗個案 Shuffle共42宗第二多

至於Shuffle、ZENTRAL、The Iron Fairies & Co，今日亦再增個案。蘭桂坊Shuffle再發現27宗個案，共計42宗，分別為14男28女。此外，ZENTRAL再新增2宗個案，共計35宗，分別為18男17女，年齡介乎17至30歲。而The Iron Fairies & Co酒吧再多3宗個案，共計53宗，為51個訪客及2名職員，分別為22男33女，年齡介乎18至58歲，最早於5月25日發病。

▼5月31日 疫苗通行證第三階段實施首日▼



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ZENTRAL及The Iron Fairies基因分析不相同

張竹君解釋，由於LINQ及Shuffle酒吧為最近發現的群組，仍在追蹤個案，因此經強制檢測後發現更多個案。問到LINQ、Shuffle、ZENTRAL的顧客曾到The Iron Fairies & Co，會否傳播至更多人。她則回應指，須視乎基因分析的結果，「有去過都未必係傳播源」，並透露ZENTRAL及The Iron Fairies & Co的基因分析並不一樣。