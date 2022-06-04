強制檢測｜46處涉帝峯．皇殿、海逸豪園　將軍澳佔五包括翠園中菜

新冠疫情持續，食物及衞生局今晚（4日）公布強制檢測公告，有46個指明地方上榜，當中包括今日公布的懷疑BA.2.12.1變異病毒的個案，患者的居所及傳染期間曾到訪的5個食肆均上榜，包括太古城中心百芳池上便當、將軍澳PopCorn翠園、銅鑼灣翡翠明珠廣場大家樂等。



其餘上榜大廈遍布全港，當中更涉及半山區的大廈，包括般咸道慶英大廈及羅便臣道景雅花園。此外，將軍澳以4幢佔最多，包括欣明苑欣菊閣、寶明苑寶松閣、裕明苑裕榮閣、南豐廣場6座。



疑染BA.2.12.1患者居太古城怡山閣 曾到訪五食肆上榜

本港今日新增一宗無源頭、懷疑為BA.2.12.1變異病毒的個案。患者為70歲婦人，居於太古城高山台怡山閣，於傳染期間曾到訪太古城中心百芳池上便當、將軍澳PopCorn翠園、銅鑼灣翡翠明珠廣場大家樂、鰂魚涌康怡廣場海港薈、灣仔北海中心鍾菜館，其居所及以上食肆均列作強檢地點。

半山區兩豪宅上榜 涉慶英大廈、景雅花園

住宅大廈方面，港島區有9幢大廈上榜，當中包括兩幢位於半山區，般咸道慶英大廈及羅便臣道景雅花園；亦有多幢私人樓宇上榜，包括堅尼地城金豪閣、北角君譽峰、上環帝后華庭3座、西營盤星鑽等。

觀塘安泰邨和泰樓及明泰樓兩廈上榜

九龍區方面，共有12幢大廈上榜，主要為公屋或居屋邨，當中以觀塘最多佔3幢，包括安泰邨和泰樓及明泰樓、寶珮苑寶翠閣；而旺角亦佔2幢，為帝峯．皇殿8座、海富苑海嵐閣。其餘的大廈包括紅磡海逸豪園22座、九龍灣麗晶花園20座等。

▼三藩市返港夫婦染Omicron亞型BA.2.1.2.1病毒▼



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將軍澳4廈上榜佔最多 大埔排第二

新界東方面，共有11幢大廈上榜，當中以將軍澳佔全港最多，包括欣明苑欣菊閣、寶明苑寶松閣、裕明苑裕榮閣、南豐廣場6座；大埔則佔3幢排第二多，包括翠林閣1座、嘉豐花園9座、雅苑怡順閣。至於馬鞍山及粉嶺亦各有兩幢，包括牽晴間8座等。

新界西方面，則共有8幢大廈上榜，分佈於不同位置，包括荃灣海濱花園海雅閣、深井碧堤半島2座、屯門悅湖山莊4座、洪水橋泉薈1座等。

▼6月5日流動採樣站▼



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曾到訪者6月5日及6日須強檢

當局表示，所有在指定時間內，曾到訪以上地點的人士，須於6月5日或6日接受強制檢測。政府明日將於薄扶林華富（二）邨重開流動採樣站。深井碧堤半島的流動採樣站，亦延長服務至6月6日。

當局亦指，三個月內曾經檢測呈陽性結果的人士毋須接受強制檢測，至於須接受強制檢測的人士，必須按相關強制檢測公告進行核酸檢測，而不能使用快速抗原測試，以符合公告要求。