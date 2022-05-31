強制檢測｜涉41地點　灣仔囍滙1座上榜　會展員工飯堂嚐聚坊再檢

本港新冠肺炎疫情緩和，不過多區仍出現確診個案。食物及衞生局今晚（31日）公布強制檢測公告，共有41個地點納入公告。當中觀塘區有七幢大廈上榜，為各區最多，包括九龍灣德福花園L座等；半山區有兩幢豪宅上榜，分別為般咸道寧養台B座及麥當勞道寶樺臺。

灣仔區除了囍滙1座上榜，尚有因再多一名食客確診的會展新翼2樓員工飯堂「嚐聚坊」，是該飯堂近日第三度上榜，指明時間為5月25至26日上午7時半至8時。當局指，曾在指定時間到訪過強制檢測公告中地點的市民，須在6月1至2日內進行檢測。



▼5月31日強制檢測公告▼



食衞局表示，因應多宗陽性檢測個案，有41個指明地方被納入強制檢測公告。衞生防護中心今日公布，於會展新翼一樓工作的一名倉務員確診，與早前會展另外兩宗員工個案的工作地點不同，但均曾到員工飯堂「嚐聚坊」食早餐。因此再將嚐聚坊納入強制檢測公告，曾於5月25至26日上午7時半至8時到訪過的人士，須進行檢測。

另外，公告中其餘上榜的均住宅大廈。港島方面，灣仔囍滙1座上榜，半山區也有兩幢豪宅。另外，鰂魚涌有三幢大廈被納入公告，包括太古城隋宮閣、中興大廈及康山道康蘭居。南區亦有兩幢大廈上榜，分別為鴨脷洲海怡半島怡暉閣，以及黃竹坑南濤閣3座。

▼部份強制檢測上榜大廈▼



+ 1

觀塘區七幢大廈上榜

九龍方面，觀塘區有七幢大廈上榜，包括康麗園C座、月華街華苑大廈A座、牛頭角彩福邨彩歡樓等。黃大仙被納入強制檢測公告的則有天宏苑宏美閣、天馬苑駿威閣，以及新蒲崗金橋大廈等。其餘上榜大廈包括大角咀浪澄灣5座及深水埗富昌邨富韻樓等。

新界方面，沙田區有三幢大廈被納入公告，分別為馬鞍山錦豐苑錦薇閣、廣源邨廣楊樓及禾輋邨民和樓等；將軍澳上榜大廈則包括寶林邨寶勤樓及健明邨明星樓。

▼5月31日 疫苗通行證第三階段實施首日▼



+ 2

另外，屯門亦有三幢大廈上榜，為青棉徑好發大廈、悅湖山莊9座，以及景峰花園5座。其餘被納入公告的大廈涉及東涌逸東（二）邨勤逸樓、葵涌悅麗苑麗雲閣，以及大埔大埔中心21座等。

▼6月1日流動採樣站▼



+ 9

政府明日（6月1日）將於黃大仙天馬苑重開流動採樣站。另外，當局強調三個月內曾經檢測呈陽性結果的人士毋須接受強制檢測。至於須接受強制檢測的人士，必須按相關強制檢測公告進行核酸檢測，而不能使用快速抗原測試，以符合公告要求。