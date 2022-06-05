政府斥逾千億元推創科　科學園主席：政策及文化優勢吸引人才留港

近年來，本港積極推動創科發展，今年亦是科學園成立20周年。香港科技園公司主席查毅超今早（5日）出席電台節目時表示，政府投放逾千億元在本港創科領域，科學園至今有超過1,100間科技公司，初創公司超過500間，員工更達一萬七千人，成功孕育出不少獨角獸公司。他又指，創科人才不斷流動，相信香港有政策及文化優勢，有信心可吸引人才留港。



政府投放逾數千億元在本港創科領域，科學園至今有超過1,100間科技公司，初創公司超過500間，員工更達一萬七千人。（資料圖片）

微電子中心將在明年落成

查毅超今日在商台節目「政好星期天」表示，政府在近年投放大量資源在創科領域，形容是一支強心針，令「件事（創科）行快咗好多。」他又指，2015年政府提出「再工業化」政策，早前已宣布把大埔、元朗及將軍澳三個工業邨，發展為創新園，其中大埔創新園的全部單位已經租出，發展電子、摸具、室內耕種等不同產業，微電子中心亦即將在明年落成。

查毅超今日在商台節目「政好星期天」表示，政府在近年投放大量資源在創科領域，形容是一支強心針。（資料圖片）

會到中學進行分享活動 讓學生了解何謂創科

他指，希望培育更多創科人才，因此除了舉辦大學實習計劃，亦會到中學進行分享活動，讓學生了解何謂創科，藉以令學生思考究竟「係唔係我杯茶」。他又稱，即使創科人才不斷流動，香港仍能把握一國兩制及文化的發展優勢，留住人才。政府將落實發展香港科學園的福田分園，相信可讓初創公司進入大灣區發展，並達至「引進內，走出去」。

查指出，RIF即是研發、工業及金融融資三個圈，交曡而成創科生態圈，寄望未來創科的不同板塊能百花齊放。