故宮文化博物館｜馬會捐35億元建館　2.6億元餘款撥作營運經費

即將開幕的香港故宮文化博物館今（2日） 舉行命名典禮，館內專用學習空間「故宮學堂」演講廳，正式命名為「香港賽馬會演講廳」，表彰馬會透過其慈善信託基金捐助35億元作建館費用。



特首林鄭月娥於致辭時首度披露，在工程未有超支及延期情況下，捐款尚餘兩億6千萬元，並獲馬會應允，全數撥作香港故宮作營運經費。馬會則宣布，將支持香港故宮在未來9年的部份展覽和教育工作，包括策劃大型展覽、培育藝術人才，及推廣藝術與科技教育。



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命名典禮下午於香港故宮館舉行，特首林鄭月娥致辭時表示，馬會多年來透過慈善信託基金資助大量項目，她在政府工作逾廿年，獲過去六任馬會主席信任，慷慨解囊。她笑言，隨其官位越做越高，對馬會要求越來越大。她又感謝馬會將興建故宮館的兩億6千萬元餘款，全數撥作香港故宮營運經費。

林鄭月娥續說，作為故宮文化博物館的倡議者，得悉故宮如期開幕，感非常興奮，目前正值本港文化發展關鍵時刻，亦獲國家十四五規劃肯定，期望本港文化事業蒸蒸日上。她又笑指，期望馬會秉承有求必應態度，為下屆政府出力。她續說，自己離任在即，不少人關注她會否要求馬會再度捐贈，以建造或保育項目，對此她決定「賣個關子」。

馬會主席陳南祿表示，香港故宮是馬會130年來以來，最大單一捐款項目，能如期並趕及於回歸25周年開幕，實屬喜上加喜，期望能帶領本港向前，促進中外文化藝術交流。他亦稱，感謝特首當年的建館構想，得以促成香港故宮成為名信片項目。

馬會宣布，將運用部份捐款支持香港故宮在未來9年的部份展覽和教育工作，包括策劃大型展覽，展示中國或世界其他地方的藝術精粹。另支持香港故宮與本地藝術家合作，每年推出一個實驗性質的創新展覽，為他們提供接觸和研究故宮博物院珍品機會，以全新視角詮釋故宮文化，並為本地博物館策展、設計、教育和文創產業等領域，培育人才。

香港故宮文化博物館於2016年12月落實建館，由馬會慈善信托基金捐贈35億元興建，前後歷時近六年，料將於今年7月開幕。(梁鵬威攝)

▼5月10日 香港故宮文化博物館首度開放予傳媒導覽▼



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每年推出與中華文化為主題結合藝術和科技教育項目

此外，馬會亦將相關捐款，支持香港故宮每年推出與中華文化為主題，結合藝術和科技的教育項目。

佔地1,600平方米的「故宮學堂」，是香港博物館中最大的專用學習空間，設有可容納400位觀眾的「香港賽馬會演講廳」和三間活動室，香港故宮開幕後，「故宮學堂」將開展各類教育活動，包括電影放映，開幕期間上映影片有《當羅浮宮遇見紫禁城》、《故宮新事》等，另包括公眾講座、表演藝術活動、學生作品展、藝術工作坊及教師活動等，大部分活動免費進場。

▼5月10日 香港故宮文化博物館首度開放予傳媒導覽▼



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被問正式開館日期 馮程淑儀︰好快喇，眨吓眼就開

香港故宮亦將與教育局合作編纂出版中國歷史教學資源冊，另設「香港故宮學生文化大使」計劃，為中學生及大學生提供主題工作坊和學習活動。

香港故宮開幕在即，西九文化區管理局今次未有會見傳媒，被記者從旁追訪香港故宮何時正式對外開放，西九文化區管理局行政總裁馮程淑儀未有透露確實日期但稱：「好快喇，眨吓眼就開。」

▼2022年4月 香港故宮文化博物館建築進度▼



▼2020年11月 香港故宮文化博物館建築進度▼

