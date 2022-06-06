渣馬死因｜跑手被發現時頭身向下　主要血管被血塊堵塞致心臟停頓

五旬男子於2018年，參與渣打馬拉松賽事期間暈倒，送院留醫4日後不治，死因庭今（6日）續審。第三名到場的醫療輔助隊隊員供稱，他收到指示指有人暈倒，他們花了約12分鐘跑至現場，當時跑手李文德的頭及身體面朝向下，臉呈灰紫色，已沒有呼吸及脈博，並即送到醫院搶救。律敦治的醫生指，李心臟一條主要血管被血塊堵塞，致心臟停頓，即為李作「通波仔」手術，情況轉穩定後，再轉到東區醫院治療。



死者李文德(50歲)，基督教福音機構幹事，2018年1月21日參與渣打馬拉松10公里賽事期間暈倒，送東區醫院救治至同月24日不治。香港業餘田徑總會及醫療輔助隊被列為有利害關係方。

主要證人供詞及當日比賽情況。(詳看下圖)

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收到指示稱有男子跑道上暈倒

醫療輔助隊隊員楊仕中供稱，他當日早上收到上級指示有傷者須協助，惟消息僅指有一名約50歲的男子在跑道上暈倒，其他訊息則不詳。楊遂與3名隊員跑往案發地點，但他們途中感到有些乏力，最終楊花費了約12分鐘成為3人中最早找到李的人。當時李身上沒有毛氈覆蓋，頭部、身體面朝向下，楊立即檢查李的身體狀況，發現對方已沒有呼吸和脈搏，不省人事。

幫李翻身後見其臉色呈灰紫色

楊續指，當時現場兩名隊員忙於照料李，楊提議幫李翻身面向天，以便清楚看到其面部、作詳細檢查及進行心肺復蘇。楊之後再檢查發現李臉色呈灰紫色，代表其可能情況好危急，有呼吸困難，甚至休克的情況出現。

做了5次心肺復蘇法後救護車抵達

期後，一名自稱醫生的跑手向楊出示相關文件後，為李作更專業的檢查及急救，楊在旁協助，在大概做了5次心肺復蘇法循環後，有救護員從抵達的救護車上取下自動體外心臟去顫器為李急救，惟機器顯示不需要電擊，李隨即上救護車送往醫院。

案件上周一度因研訊主任許珉諾快速測試呈陽性而須押後，許今早稱進行過核酸檢測後確定為陰性，研訊今繼續。

救護車須有控制中心指示才可移動車輛

救護車主管廖健德供稱，當日收到指示要接載李到醫院前，曾有醫療輔助隊的隊員向其表示前方有傷者需要急救，要求廖的救護車載其到傷者的位置，廖並沒有答應，指「唔可以就咁接佢過去」，要求對方先聯絡控制中心，因為廖等人需要有控制中心的指示才可移動車輛。

李有血管被血塊堵塞致心臟停頓

內科副顧問醫生楊維德供稱，李當日被送往律敦治醫院，診斷為急性ST段上升心肌梗塞，左心室功能少於百分之35，有心源性休克。院方為李使用人工心肺機，以維持其他器官運作。其後經過檢查發現，李的心臟有一條主要血管遭血塊堵塞，引致心臟停頓，須進行通波仔手術。李之後情況初步穩定，轉至東區醫院繼續接受治療。

研訊明續。

案件編號：CCDI-43/2018(DK)