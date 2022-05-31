渣馬死因｜急救員指傷者有呼吸無反應　醫生跑手檢查後稱屬危殆

五旬男子於2018年，參與渣打馬拉松賽事期間暈倒，送院留醫4日後不治，死因庭今（31日）召開死因研訊。另一名男急救員出庭作供，並稱他接觸到該名已躺在跑道上的傷者時，發現他仍有呼吸及脈搏，但沒有反應。之後有一名自稱是醫生的跑手經過，他為傷者檢查後稱傷者危殆，之後他們便把傷者送上救護車。他認當日未有為該傷者做復元卧式及清空氣道，亦沒有留意在場的女急救員是否有做。



死者李文德(50歲)，基督教福音機構幹事，2018年1月21日參與渣打馬拉松10公里賽事期間暈倒，之後送院救治，同月24日於東區醫院不治。香港業餘田徑總會及醫療輔助隊被列為有利害關係方。

醫療輔助隊急救員陳寶成供稱，他曾摸死者李文德的手腕及探鼻息，確認李有呼吸及脈博，但沒有反應。(劉安琪攝)

曾摸李手腕及探鼻息覺有呼吸

醫療輔助隊急救員陳寶成供稱，當日在城巴當值時，有工作人員在跑道上向其揮手指有人暈倒。陳即走到趴在地上的李的身旁，拍拍其肩膀及背部，但李沒有任何反應。陳再摸李的手腕及探鼻息，確認其有呼吸及脈博。陳認當日未有致電求助，但有問現場職員有否召救護車，對方表示：「叫咗。」陳留意到在場的另一名輔助隊隊員羅科儀曾致電醫療輔助隊主管。

自稱醫生跑手出現再作檢查稱屬危殆

陳續指，他之後在現場繼續觀察李，對方的脈博一直十分微弱。其後另一名急救員及自稱「醫生」的跑手先後出現，該「醫生」檢查後指李危殆，要進行心肺復蘇法，再之後兩輛救護車先後到場，將李送院治理。在研訊主任詢問下，陳表示他當日不曾為李做復元卧式，沒有見到羅是否有做該動作，亦不記得有否幫李清理氣道。

主要證人供詞及當日比賽情況。(詳看下圖)

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未有收到主辦單住緊急聯絡電話

醫療輔助隊羅科儀繼續接受盤問，她同意作為急救員，將傷者的情況告知提供相關協助者非常重要，惟羅事前未有收到渣馬主辦單位緊急聯絡電話，工作前的簡介會也未有提及，案發當日亦未有對講機等通訊設備。羅另指，她到場後曾兩度檢查李的脈搏均屬強勁，直至「醫生跑手」出現，才從其口中得知李沒有呼吸、脈搏。羅同意若能提早得知李心跳停頓，儘早進行心肺復蘇法，許能大大提高其存活率。

案件編號：CCDI-43/2018(DK)