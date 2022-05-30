房署統計揭有買家Full Pay二手居屋　公開市場非首置買家佔最多

房委會公佈居屋二手單位的買家統計調查結果。調查發現，有部份買家可以「Full Pay」（一次過付款）方式購買單位，當中以公開市場「非首置」買家最多，共約四分一人可「Full Pay」買樓，他們資金來源主要來自出售先前物業所得的收益，共有約71%；至於單位毋須補地價的居屋第二市場，亦有6%綠表買家及2%的白居二買家可一次過付款置業，其中有約4成人獲父母金錢資助，即俗稱「靠父幹」。

結果亦指出，在公開市場買家中，「首置」及「非首置」買家的單位平均價格為540萬及580萬元。而第二市場買家中，綠表及白表買家則為540萬及470萬元。



根據規定，二手居屋若要在公開市場出售，便先要補地價。而無補地價的居屋，只可讓綠表人士或白居二買家購買。（資料圖片）

最新的統計調查，對象涵蓋2019年4月1日至2021年3月31日兩年間，公開市場的自住買家，以及第二市場的綠表買家和白表買家（即「白居二」），期間共訪問了1,503名買家。

四分一公開市場買家非首次置業 大部份私樓搬居屋

調查發現，約75%在公開市場購買居屋的買家屬「首置」，其餘25%為「非首置」，當中超過90%公開市場的「非首置」買家，於購買單位前居於私營房屋。

而公開市場買家選擇購買居屋二手單位而非私樓，其主要考慮因素是價格。結果指出，有約8成「首置」或「非首置」買家表示，二手居屋的單位價格較低。

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綠表第二市場買家入息最高

而在家庭月入中位數中，各類買家的入息中位數大致相若，分別各為50,000元，當中以第二市場綠表買家最高，達52,500元。

此外，約91% 的第二市場綠表買家原為公屋租戶，並已居於公屋平均約16 年；亦有34%人居於公屋只得10年以下，之後已購買居屋置業。有75%的第二市場綠表買家表示，選擇購買居屋二手單位而非繼續居於公屋或輪候公屋，主因是希望改善居住環境 。

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21%白居二買家曾申公屋 因輪候時間長放棄

有84%「白居二」買家表示，第二市場居屋單位的價格較公開市場居屋及私樓的價格低。此外，亦近8成「白居二」買家沒有申請公屋，雖然有約21%人曾申公屋，但當中有67%人因公屋輪候時間長，故選擇不繼續輪候。

部分人Full Pay買樓 公開市場非首置買家達四分一

調查亦指出，大多數買家有申請按揭貸款 。不過，在公開市場買家中，有5%及25%的「首置」及「非首置」選擇一次過付款；而第二市場買家中，亦分別有6%及2%綠表及白表買家選擇「Full Pay」。

8成公開市場首置買家 靠個人儲蓄Full Pay

而在資金來源中，8成公開市場「首置」買家使用個人儲蓄 「Full Pay」，而綠白表的第二市場買家亦有7成。此外，亦有不少人靠父母的金錢資助，公開市場「首置」買家共有45%，而綠白表的第二市場買家則有約4成。

被問及樓價首期的資金來源，大部份人以個人儲蓄支付首期，比例介乎78%至94%。另外，亦有相當比例買家的金錢資助來自父母，當中「白居二」買家達55%，而公開市場的「首置」人士達41%。

另外，在申請按揭貸款的買家中，公開市場買家平均要借樓價76%及67%的按揭貸款，而第二市場買家則平均貸款約8成。

不過，亦有人貸款額較低，在公開市場中，有9%「非首置」買家只需貸款樓價50%以下，而「首置」買家亦有4%；第二市場買家的綠表及白表，亦分別各有3%。