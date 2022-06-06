理大衝突｜9名被告3人認罪　多處被噴示威標語　燈柱亦被鋸斷

警方於2019年11月圍堵理工大學，大批示威者在油尖旺區聚集，與警員爆發衝突。其中9名當日被捕並被控暴動罪的男女，其案件今（6日）在區域法院審理，其中3人認罪，餘下6人受審。控方案情指，當日示威者向警員投擲汽油彈多達250枚，港鐵站的多個出入口和路邊的街燈被破壞，石壆商店等亦被噴示威標語，亦有燈柱被鋸斷，政府在移除及更換亦花上2萬元。



9名被告：陳子謙（24歲，案發時年紀，下同）、陳彥宏（17歲）、張穎瑜（19歲）、朱國智（27歲）、朱盛軒（25歲）、杜文曉（17歲）、高天祐（18歲）、郭曉泰（31歲）及林鳳芝（18歲）。陳子謙、朱盛軒和郭曉泰認罪，其案件押後至7月11日進行求情。其他被告則否認控罪，案件開審。

三人承認的案情指，警方於2019年11月18日晚上9時許，到達彌敦道至加士居道一帶處理示威活動，及後推進至彌敦道與窩打老道交界與示威者對峙。示威者與警方對峙期間，用雨傘等物件築起陣地。警方並估算，示威者向警員投擲250枚汽油彈。

兩認罪被告當時戴防毒面罩1人藏士巴拿

警方於晚上11時許，展開圍捕行動，並在衝前驅散後設下封鎖區。213人在封鎖區被截獲，包括認罪的三名被告。陳子謙和郭曉泰被截獲時，身穿防毒面罩等。朱盛軒則有黑色剪刀和士巴拿等。

燈柱移除及更換費2萬元

控方續指，現場道路石壆、店舖外牆、工商銀行外牆等被人用噴漆噴上示威字句。港鐵油麻地港鐵站的各出入口和馬路的街燈被破壞，維修費分別為8.6萬和1200元。此外，有燈柱被鋸斷，移除及更換費約為2萬元。

案件編號：DCCC 751/2020