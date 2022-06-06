三區污水呈陽性　包括東涌映灣園、藍天海岸　政府派20萬份快測包

政府表示，屯門區、大埔區、離島區有部份地方污水檢測呈陽性和病毒量相對較高，故將在相關地點派發共20萬快速抗原測試包，供他們自行檢測，包括東涌映灣園、藍天海岸、海堤灣畔，以及大埔富亨邨、富善邨等。



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政府表示，為應對新冠疫情，環保署與渠務署正在各區採集污水樣本，並在一些地區檢測到污水呈陽性的結果，顯示該地區或有隱性患者存在。

因應以下各區的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、清潔工和物管員工，派發合共約20萬個快速抗原測試包，以輔助識別感染者。

地點如下：



屯門區 — 富健花園、南浪海灣及嘉悅半島



大埔區 — 富亨邨及富善邨



離島區 — 映灣園（賞濤軒、映濤軒、悅濤軒、聽濤軒及海珀名邸）、藍天海岸（藍天海岸、水藍天、影岸．紅及水藍．天岸）及海堤灣畔



政府提醒，以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。