當局已為約1.8萬人上門打針　聶德權籲長者及行動不便者盡快登記

「疫苗到戶接種服務」於今年4月下旬推出，公務員事務局局長聶德權表示，已為近1.8萬人接種疫苗，現時接獲的查詢已減少，另有逾2.7萬人透過熱線中心登記服務，熱線中心另已聯絡約19萬名市民，包括領取社署津貼而未曾接種疫苗的市民和經香港社會服務聯會轉介人士，協助登記接種疫苗。



政府呼籲未曾接種新冠疫苗的70歲或以上長者，或因病患或殘疾而行動不便人士，把握機會盡快透過網站或查詢熱線登記上門免費接種疫苗服務，其中熱線中心由下周一（13日）起，星期一至五上午9時至晚上8時運作。



「疫苗到戶接種服務」電話查詢熱線：5688 5234

「疫苗到戶接種服務」服務登記網站：按此



林哲玄外展醫護團隊早前赴小西灣邨助居民上門打針，公務員事務局局長聶德權隨行視察過程。（資料圖片/聶德權Facebook專頁相片）

已登記服務市民 請留意短訊並與熱線中心聯絡

公務員事務局局長聶德權續指，儘管熱線中心已在不同時段重複致電已登記服務的市民，仍有不少個案未能成功聯絡。熱線中心會以電話短訊通知已登記服務但未能成功以電話聯絡的市民，請他們留意短訊並盡快與熱線中心聯絡，跟進預約安排。

另外，因應服務需求，位於黃竹坑的香港大學駐港怡醫院兒童社區疫苗接種中心將於六月十三日起，逢星期一、三、五改為向12歲或以上合資格人士提供復必泰疫苗接種服務，星期二、四、六和日則仍為5至11歲兒童接種復必泰疫苗。中心開放時間為每日上午十時至晚上六時。由明日（7日）起，12歲或以上人士可透過2019冠狀病毒病疫苗接種計劃專題網站預約該中心的接種服務，不設「即日籌」。

疫苗預約接種指定診所將增至59間

醫院管理局提供新冠疫苗預約接種服務的指定普通科門診診所由明日起將增至59間。市民也可以選擇到21間社區疫苗接種中心、13個公立醫院新冠疫苗接種站、衞生署11間長者健康中心，逾千提供科興疫苗接種服務的私家醫生和診所，以及79間提供復必泰疫苗的私營醫護機構服務地點等免費接種疫苗。2019冠狀病毒病疫苗接種計劃的專題網站詳列不同疫苗的接種地點、預約和查詢熱線等最新資訊。

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