11人周六中環飯聚違限聚令遭食環署票控　一餐飯共罰5.5萬

本港多間酒吧、食肆持續爆疫，食物環境衞生署發言人今晚（5日）公布，署方在昨日（4日）與警方在中西區採取聯合行動，對違規的酒吧／酒館、其他餐飲處所及若干其他處所的負責人、員工及顧客採取執法行動。其中於中環一間餐飲處所，向11名涉嫌違反有關群組聚集規定的顧客發出定額罰款通知書，以每人罰5,000元計，即一共被罰款5.5萬元，署方又於其他餐飲處所向一名涉嫌違反掃描「安心出行」二維碼規定的顧客發出定額罰款通知書。



三食肆、兩酒吧負責人違防疫令被撿控

食環署公布，與警方在昨日的聯合行動中共巡查了七間餐飲處所（包括五間酒吧／酒館），食環署亦另外在各分區巡查了共471間餐飲處所（包括19間酒吧／酒館）及166間其他處所。署方表示，其中三間位於旺角及中西區的餐飲處所負責人及兩間位於旺角的酒吧／酒館負責人涉嫌違反指示，食環署已向他們展開檢控程序；食環署亦根據《食物業規例》（第132X章），向一名涉嫌在其牌照圖則劃定的批准範圍以外地方經營食物業的食肆負責人展開檢控程序。

食環署表示，上述三間餐飲處所及兩間酒吧／酒館需由發現違規情況後的翌日起（即今日），在下午6時正至翌日上午4時59分停止售賣或供應供在餐飲業務處所內進食或飲用的食物或飲品，並不得安排多於2人同坐一桌，為期三、七或14天不等。

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一食客違反掃描「安心出行」規定又罰5000元

食環署於中環一間餐飲處所，向11名涉嫌違反有關群組聚集規定的顧客發出定額罰款通知書，一共被罰款5.5萬元；並於其他餐飲處所向一名涉嫌違反掃描「安心出行」場所二維碼規定的顧客發出定額罰款通知書。

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食肆每枱最多坐8人 超出上限票控罰5000元

署方表示，餐飲業務負責人違反《規例》或「疫苗通行證」的規定及指示可被檢控，一經定罪，最高可被罰款50,000元及監禁六個月。

身處餐飲處所或其他指明處所的人士，亦須遵從適用於他們的要求；違反有關規定即屬犯罪，最高可被罰款10,000元，或可藉繳付定額罰款5,000元解除因該罪行而須負的法律責任。

目前在防疫條例下，每枱最多坐8人，食環署表示，顧客在餐飲處所內違反同坐一桌人數上限的規定，可按《預防及控制疾病（禁止聚集）規例》（第599G章）被定額罰款5,000元；在非餐桌飲食時沒有佩戴口罩的人士，可因觸犯《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章）被定額罰款5,000元。

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