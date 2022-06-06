單日204宗學校呈報染疫破紀錄　方方樂趣12小學生確診3班停課一周

本港疫情稍見反覆，今（6日）新增543宗確診，其中快速測試呈報有332宗，而接獲學校呈報快測個案已佔204宗，創下紀錄。個案涉及147間學校，部分學校需停課數天至一星期，包括有12名學生確診的九龍塘方方樂趣英文小學，其中3班須停課一周。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，大部分學校僅涉及1至2宗，由於師生每日須進行快速測試，故學校呈報快測個案或反映社區有一定傳播，但未必涉及學校爆發。



▼6月5日．太古城翠湖臺鄱陽閣圍封檢測▼



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九龍塘方方樂趣英文小學向當局呈報共有12名學生確診，其中3班須停課一周。

張竹君表示，當局共收到204宗學校呈報陽性個案，共涉147間學校，由於涉及人數眾多，仍與各學校進行了解，部分學校需停課數天至一星期，其中九龍塘方方樂趣英文小學共呈報12個案，涉及4個班別包括5F、2F及4H，分別有6位、3位及兩位學生確診，會建議相關班別停課。4F班則暫有1人確診。

染疫小學生曾參加籃球班

張竹君續指，該校有4名學生曾於上周五（3日）參與籃球班，當局估計籃球班或是傳播途徑，餘下兩名曾參與的學生需進行家居檢疫。除籃球班以外，暫未掌握該校確診學生的共同活動，會建議校方暫停共用設施。她指，由於感染學生主要分布在3個班別，會再密切留意學校情況及進行調查，「唔想貿然全校停課。」

福榮街官立小學則呈報4宗陽性個案，4C班共有4名學生確診，當局建議該班別停課數天。

被問到學校是否出現大爆發，張竹君則指，大部分學校僅涉及1至2宗，3宗以上則有數間

學校，但涉及不同班別。她指，由於師生每日須進行快速測試，惟社區人士則未必，故學校呈報數字增多，或反映社區有一定傳播，「都係散發，未必係有爆發，只不過可能係社區感染，只不過你係老師、學生咁解。」

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