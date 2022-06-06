增543宗創個半月新高　快測陽性者須核酸覆檢　拒交樣本者或執法

疫情持續，本港今日（6日）新呈報543宗確診，是第五波疫情回落後，創4月22的574宗後新高。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，所有快速測試呈報陽性個案，都需要接受核酸覆檢，防疫中心已就本月3日呈報的300宗快測陽性個案安排覆檢，有225確認陽性，其餘25%呈陰性，並有人拒交樣本。



▼6月3日．中環蘭桂坊酒吧Shuffle爆疫▼



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衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君在疫情記者會上表示，今日新呈報543宗確診，當中核酸陽性個案有211宗，快測個案332宗，第五波累計1,203,065宗。

6月2日快速測試陽性者 25%人士覆檢呈陰性

張竹君又指，已就本月3日，即本月2日呈報的300宗快速測試陽性個案安排進行核酸檢查，暫時只有225宗測試陽性、其餘75宗陰性或拒絕呈交樣本，佔25%，她提醒市民留意，所有網上呈報快測陽性個案，都會安排覆檢，會發出手機訊息，合約承辦商亦會致電，在門外留下樣本供市採集，之後收回，如結果陰性會刪除個案，只有核酸陽性才計算為確診個案，相關人士市民不可以使用隔離令。

▼6月5日．太古城翠湖臺鄱陽閣圍封檢測▼



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另外，本港新增2宗懷疑BA.2.12.1個案，可能同麥當勞群組相關，之前有一家四口居住太古城鄱陽閣，上月29日到過威靈頓街15號B餐廳 Cafe Crepe，已安排強制檢測，其中一名員工快測陽性，在29日最後上班，本月2日不適，屬懷疑個案，會翻查疫苗通行證是否有其他個案。另一宗是之前居住太古城高山台的確診家人，相信是相關個案。