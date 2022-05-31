3人暴動罪成囚40至44月　女被告稱政治無分對錯　官斥冥頑不靈

大批市民於2019年9月在沙田聚集，之後爆發激烈的警民衝突，涉案2男1女早前被裁定暴動和阻差辦公兩罪成立。案件今(31日)在區域法院判刑，女被告在求情信提及「政治一事無分對錯」，被法官謝沈智慧指冥頑不靈。官判刑稱，部份被告固執己見的人，迫使他人接受自己的政見，不為社會所容忍，判刑須具阻嚇性。經考慮後，判3人監禁40至44個月。



被告依次為陳樂怡（26歲，銷售市場主任）、周錦威（25歲，工程師）及黃溢霖（45歲，地產經理），早前被裁定於2019年9月22日，在沙田好運中心外連同其他人參與暴動。周亦被裁定1項故意阻撓正當執行職務的警員罪成，指他阻撓高級督察58483執行職務。

官指3被告罪成才稱感後悔

對於陳樂怡在求情信提及「政治一事無分對錯」，法官指她冥頑不靈。此外，三名被告在罪成才稱感到後悔，法官指是「口惠而不實」，因案件而影響前途亦是咎由自取。

當日有人淋潑腐蝕性液體

法官續指，本案暴動是有預謀，示威者各施其職，有人堵路和淋潑腐蝕性液體。此外，周在女友陳樂怡被制服後，試圖拉走她，阻止警員執法。法官又指，被告應透過合法渠道表達意見。他們選擇錯誤方法，才會被控。

法官最終判陳樂怡監禁41個月，涉及兩罪的周錦威監禁44個月，黃溢霖則監禁40個月。

案件編號：DCCC 221/2020