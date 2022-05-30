演藝學生警民衝突中弄熄催淚彈　官指直接挑戰警方行動　囚28個月

一名演藝學院學生，在2019年8月於黃大仙的警民衝突中，把催淚彈弄熄，並在現場被捕，被控以暴動等罪名。學生今(30日)在區域法院認罪，法宫游德康指被告的行為是直接挑戰警方的驅趕行動，令現場氣氛進一步升溫，判被告入獄28個月。



被告劉柏睿，22歲，被控於2019年8月5日在沙田坳道與睦鄰街交界參與暴動。他原亦被控1項無牌管有彈藥罪，指他在同日管有投擲後的手拋式催淚彈殼及催淚彈發射後的彈頭。他否認控罪，控方申請把該罪保留在法庭檔案內，不繼續起訴。

當日有人向紀律部隊宿舍擲磚

案情指，警員於案發日晚上，到黃大仙紀律部隊宿舍外的沙田拗道，處理數百名蒙面示威者，並在沙田拗道和睦鄰道設立封鎖線。有人向宿舍投擲磚頭，亦有人用鐳射筆射向警方封鎖線。

被告曾用器冊向催淚彈頭淋水

警方其後施放催淚彈，驅散示威者。身穿黑色T恤和戴護目鏡的被告，用器皿向催淚彈頭淋水和覆蓋彈頭，把它弄熄。他其後在睦鄰街被制伏，被帶到黃大仙警署。警方在他的斜孭袋內發現一枚催淚彈空彈，和一個手擲式催淚空彈殼。

辯方求情時指，涉案的暴動並有預謀，規模較小，嚴重程度屬中等或偏低。

官指當日示威者針對紀律部隊和其家人

法官判刑時指，示威者針對紀律部隊和其家人，難以接受。法官又指，被告雖沒有直接使用暴力，但他把催淚彈弄熄的行為，直接挑戰警方驅趕行動，會進一步令氣氛升溫。

法官最終以監禁3年9個月為量刑起點，並指根據演藝學院導師的信件，被告在被捕後沒有放棄學業，法官接納被告有良好品格和才華，相信他可在專業範疇作出貢獻，酙情減刑，最終判刑28個月。

案件編號：DCCC 589/2021