海洋公園水上樂園推年票　早鳥85折　身份證有兩號碼本月半價入場

海洋公園今日（6日）公布，水上樂園「全年Go Splash會籍」正式登場，全年Go Splash會籍由即日起開始發售，售價為成人2,280元及小童1,590元，會籍由購買日起計365天內有效，於今年6月30日前訂購可享85折的早鳥優惠。另外，如香港身份證號碼有「45」兩個數字順序相連排列，即可享水上樂園門票半價優惠



海洋公園表示，成為「全年 Go Splash 會籍」會員可以無限次遊玩水上樂園的滑水梯和遊樂設施，由即日起開始發售，售價為成人2,280元及小童1,590 元，會籍由購買日起計365天內有效，會員會獲贈電子優惠券，於園内餐廳飲食、購買紀念品及租用儲物櫃等均專享折扣優惠。

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於本月30日前購買才有折扣

於本月30日前，於水上樂園售票處、水上樂園網站及Klook 網站訂購更可享早鳥優惠，成人及小童會籍85折、12歲以上全日制學生則享成人會籍八折，換言之，早鳥優惠下，成人年票價格為1,938元、小童為1,352元、12 歲以上全日制學生則為1,824元。

水上樂園亦同時推出全新「Surf Club」體驗，讓參加者於特設滑浪時段，在水上樂園專業滑浪指導員的指導下，掌握基本及中階的滑浪技巧，水上樂園「Surf Club」體驗每節488元，加150元便可升級至水上樂園門票，全日玩盡水上樂園其他設施，同樣於今年6月30日前訂購可享9折早鳥優惠。

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身份證號碼連續「 45」二字門票半價

另外，於今年6月30日或之前，如香港身份證號碼有「 45」兩個數字順序相連排列，即可享水上樂園門票半價優惠；有「 4」或「 5」字可享門票八折優惠。

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