珍寶海鮮舫｜餐飲界倡「三合一」發展：效益未必低過注資海洋公園

位於香港仔的珍寶海鮮舫去留未明，更宣布將於本月將船隻移離香港。告別在即，這個陪伴不少港人成長的地標，亦見證香港仔海上王國興衰，一個時代的終結。市民紛紛到場留影，亦有不少呼聲力倡保留。保育歷史建築諮詢委員會主席劉智鵬指，海鮮舫定位較貼近旅遊項目，不屬歷史建築之列；立法會議員陳家珮則建議活化保育，或遷址重置免飄浮海上，減低營運成本。

餐飲聯業協會會長黃家和則認為，珍寶海鮮舫古色古香，具保留價值，但應轉化經營概念，綜合餐飲、文化歷史及旅遊三合一發展，若港府願花錢投資，「成本效益未必會低得過(注資)幫助海洋公園。」



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劉智鵬認為，珍寶海鮮舫定位屬旅遊項目，其本身「無乜」歷史價值。(黃寶瑩攝/資料圖片)

珍寶海鮮舫本月移離香港，不少港人大感惋惜。不過，特首林鄭月娥昨會見傳媒時「落閘」，表明若相關單位無法找到完美方案，港府不會因曾表示會保留而勉強耗用大量公帑介入。政界及民間則對其何去何從眾說紛紜，有人力倡保留活化，亦有人予以保留。



保育歷史建築諮詢委員會主席、歷史學者的劉智鵬表示，珍寶海鮮舫本身歷史價值「無乜」，且其「年資」尚淺，故較貼近與個人情感聯繫相關的集體回憶，其定位則屬旅遊項目。他認為，應否保留或如何活化應予業界討論，但他認為若要將其塑造成旅遊項目，業界應深思及評估其成效，因投入成本龐大。

餐飲聯業協會會長黃家和。（資料圖片）

不應純餐飲營運 可考慮結合歷史、旅遊發展

餐飲聯業協會會長黃家和則指，對珍寶海鮮舫要告別本港感到可惜，但他認為，要承接經營的成本高昂，海鮮舫本身對中外旅客吸引力較大，故倘要接手，「唔能夠只視作純餐飲去做」，應轉化概念，綜合餐飲、文化歷史及旅遊三為一體發展，且需有港府及旅發局等政策扶持及作海外推廣。他又指，珍寶海鮮舫值得保留，若港府願花錢投資，「成本效益未必會低得過(注資)幫助海洋公園。」

旅遊界立法會議員姚柏良則表示，海鮮舫歷史悠久，亦是香港仔的地標，更是港人集體回憶。他期盼海鮮舫只是「暫時」移離本港，「唔會一去不復返」，盼獲「白武士」承接營運，或透過慈善基金，從保育角度將其保留。

他又指，《2020年》施政報告提出將海鮮舫納入「躍動港島南」計劃，當時曾聽聞有人表示有興趣洽談。姚柏良又倡議，倘以公帑營運屬不可行方案，可否循打造景點角度切入，「政府有無參與空間呢？」，或考慮豁免其相關牌照費用。

立法會議員陳家珮亦表示，政府要介入此項目，不一定要用錢，亦可以在政策上支援，且由於涉及龐大保養費用，「可唔可以考慮佢唔好浮在水上？」她又提到，下屆政府將成立文化體育及旅遊局，相關政策局亦可探討將海鮮舫重新活化，不要只當作是一艘躉船，亦可透過海鮮舫推動漁民文化。



她又提到，馬會亦設有文物保育諮詢委員會，曾協助大館進行保育工作，建議港府可與馬會商談活化合作。馬會回覆《香港01》查詢時指，對有關事宜不予置評。

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