渣馬死因｜輔助隊收「城巴楊Sir」求助電話　僅提傷者粗略位置

五旬男子於2018年，參與渣打馬拉松賽事期間暈倒，送院留醫4日後不治，死因研訊今（7日）續。負責接聽求助電話的醫療輔助隊長官稱，當日收到一名自稱為「城巴楊sir 」的人表示，W5.5位置有人暈倒，但未有留下電話號碼。他們知道有人暈倒都會召救護車。他同意該名「楊Sir」向他們提供的資訊並不足夠，他事後查看工作人員聯絡表，亦未能找到城巴有姓楊的同事。



預計致電的均是工作人員

醫療輔助隊五級長官馮彥彰供稱，他當日在渣馬事故協調中心擔任醫療輔助隊副指揮，與3名隊員在維園主力負責接聽兩部份別打入、打出的固網電話。對於該電話沒有來電顯示，馮同意與來電者保持聯絡很重要，惟他當時預計致電的均是工作人員，而當值前有收到印有香港島501名工作人員的聯絡方式，故不認為有問題。

主要證人供詞及當日比賽情況。(詳看下圖)

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當日曾接4個求助電話

案發當日早上8時正至11分期間，馮稱他們至少收到4個求助電話，並會將事故地點、發生何事、需要何種資源等寫在一張紙上，然後將紙仔交給急救站主管或救護車主管，因此未能提供該紙的相關紀錄。

得知有人暈倒會召救護車

馮稱當日曾收到一個自稱為「城巴楊sir」的求助電話，該「楊Sir」僅粗略表示W5.5位置有人暈倒，未有表明他的全名、電話及職位，亦未能詳細說清楚傷者情況便掛斷電話，馮曾翻查當日的工作人員聯絡表，未能找到城巴有姓楊的工作人員。馮同意「楊Sir」提供的資料不足夠，但強調：「佢報得話暈，我哋都會叫救護車。」

驗死報告指李因心股梗塞致死

死者李文德終年50歲，生前為基督教福音機構幹事，2018年1月21日參與渣打馬拉松10公里賽事期間暈倒，之後送院救治，同月24日於東區醫院不治。是次死因設有3女2男陪審團，香港業餘田徑總會及醫療輔助隊被列為有利害關係方。驗屍報告指，李因急性心肌梗塞致死。

案件編號：CCDI-43/2018(DK)