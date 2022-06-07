新冠流感今冬或夾擊　專家料接種率要達95%　明夏始不用戴口罩

港大最新研究發現全面戴口罩等防疫措施有助減少由包膜細菌如甲型化膿鏈球菌、肺炎鏈球菌等引起的社區發病之敗血病，市民抗生素用量亦顯著減少；亦認為如放寬預防感染控制措施，呼吸道病原體之感染更有可能隨之而反彈。



香港大學兒童及青少年科學系臨床副教授葉柏強今早（7日）在電台節目表示，預計冬天或出現另一波新冠疫情爆發，並會撞正流感高峰期，届時免疫力較弱人士包括小童及長者將會有更高機會感染到，故仍需全民續戴口罩。不過，若冬季的流感高峰期過後再加上疫情緩和，而所有年齡層接種率達95%以上，全民則不用再戴口罩。



葉柏強今日出席港台節目《千禧年代》表示，研究檢視了過往10年數據，發現市民進行的非藥物性干預之預防感染及控制措施，尤其是全面戴口罩的時間長，有效減低流感的發生率。他推斷冬天將出現另一波新冠疫情爆發，並會撞正流感高峰期，年紀較小的兒童及身體較弱長者將較容易受感染，故需特別小心，全民仍要在公衆地方戴好口罩。

呼籲兒童盡快打針 加強學校及社區保護性

他表示，新冠疫情正進入新階段，鼓勵學生重返校園，而面對面授課亦可以令到兒童接觸黏膜性病毒及細菌的機會增加，同步增強免疫力。他再次呼籲兒童應盡快打針，將接種率推高至90%以上，加強學校及社區的保護性。

葉柏強表示若接種率達95%，最快明年1月不用戴口罩。（資料圖片）

葉指出，若冬季的流感高峰期已過，加上疫情緩和，而所有年齡層的接種率達到95%以上，所有預防措施可放寬，即市民最快在明年1月不用再戴口罩。

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