優之良品結業｜租金減得慢　業界看淡今年前景　倡聚焦本地人市場

在港迄立近30年、深受自由行旅客歡迎的連鎖零食店優之良品全線結業，但強調日後或恢復營運。香港零售管理協會主席謝邱安儀今早（8日）在電台節目預告，零售業今年整體環境不樂觀，尤其對於以遊客為主要客源的商店，由於通關無期遊客減少，加上租金下調速度追不上生意下滑速度，對商店打擊大。她建議，業界若要求存，需考慮重整經營策略，如由實體店轉型為網店，聚焦本地市民需要。



零售管理協會主席謝邱安儀：燒銀紙可以燒幾耐？

謝邱安儀表示，疫情持續兩年多，對本港零售業今年整體環境不樂觀，不少店鋪因經營壓力宣布結業，對如優之良品等以遊客為主客源商店影響尤甚：「燒銀紙可以燒幾耐？」雖然現在多數商店選擇簽短租：「但業主一聽到有少少動靜可能話通關，跟住又諗加租。」她坦言，租金下滑速度不及生意下滑速度，更形容生意額是低處未算低。

倡通關前重整經營策略 考慮將實體店轉網店

不過，她表示始終未來一定會通關，在通關前商店可先重整經營策略。現時實體店生存空間有限，可考慮將實體店轉型為網店，聚焦本地市場：「好過以目前狀態捱落去。」

香港零售協會主席謝邱安儀表示，現時實體店生存空間有限，可考慮將實體店轉型為網店，聚焦本地市場，「好過以目前狀態捱落去。」（資料圖片）

工會形容遊客區商戶持續冰封 沒受惠於消費券

工聯會屬會、香港百貨、商業僱員總會會務總幹事林志忠在節目上亦表示，遊客區的商店大部份不能受惠於消費券，持續處於冰封狀態。他曾接觸到一名在尖沙咀經營商店的老闆，該老闆向他表示，以前高峰期一日的生意可達到10幾萬，惟現在連租金也付不起。他認為，如有新一波疫情，零售業或再次進入寒冬。

已接觸十多名優之良品員工 最憂慮追討不到遣散費

林又提到，接觸了10多名優之良品的舖面員工，員工「驚追唔返」遣散費、工資而感到不知所措，而優之良品暫已答應儘快發放遣散費及工資，工聯會亦舉辦招聘會幫助有需要尋找新工作的員工。

百貨、商業僱員總會會務總幹事林志忠（中）指，遊客區的大部份商店不能受惠於消費券，持續處於冰封狀態。（資料圖片）