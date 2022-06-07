【優之良品/優の良品/結業/零食/集體回憶】連鎖零食店優之良品今日（7日）證實全線結業。作為80、90後的集體回憶，優之良品近年轉型主攻內地市場，零食愈賣愈貴，亦沒有過去小包散裝出售，令香港人愈來愈少幫襯。如今因疫情遊客大減，最終結業，令網民頗為唏噓。



連鎖零食店優之良品6月7日證實全線結業。

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優之良品發言人向《香港01》表示，自新冠疫情以來，公司因為通關無期，已陸續關閉分店，直至近日最後四間分店亦已結營業，但亦不排除日後「東山再起」。網民表示，小時候十分喜歡優之良品的小零食，貪它款式夠多，而且有大量不同口味，有些更可以即場試食，直言它曾幾何時港人都愛過優之良品，可惜落得如此下場。

不少網民都表示，一說起優之良品，就會想起它的豬肉乾，非常多不同味道，而真空包裝的鴨舌、鴨腎等，更是集體回憶等級的零食。

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