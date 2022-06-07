【優之良品/新冠疫情/零食/結業】在香港有30年歷史的優之良品被揭多間分店已拉閘，而且分店電話也沒人接聽，官方發言人今日(7日)也回覆傳媒指已全線結業。其實不少食店都是香港人的集體回憶，但最終都因各種原因而結業，變成了市民回憶中的味道，以下９間食店你又有吃過嗎？



港鐵沙田站的優之良品分店，6月6日可見同樣已落閘。（廖雁雄攝）

優之良品發言人表示，自新冠疫情開始香港沒有旅客，未能通關，令公司無法營運，全港各分店如租約期滿就會終止營業，而官方網頁也無法登入。

優之良品在1993年成立，雖然之字在招牌中以日文字「の」，但並非日本企業，總部在香港，當中不少經典零食是不少80、90後的童年回憶，包括磯燒元貝、果汁豬肉乾、鴨舌等，不過後來主打自由行旅客，本地客漸漸流失，受疫情影響生意大受打擊。

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其實香港近年也有不少令人回味的食店已經結業，以下９間你們又有沒有吃過？

👇👇👇9間令香港人回味的食店👇👇👇

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