少年認與黨羽凌辱情敵 包括拍其裸照兼迫吃樹葉 判感化1年
撰文：朱棨新
出版：更新：
少年不滿有男子追求其女友，著女友約「情敵」出來，並連同多人圍毆「情敵」，又挾「情敵」到飛鵝山上凌辱，包括迫「情敵脫光衣服及拍他裸照，又要「情敵」做掌上壓及食樹葉。早前承認普通襲擊和襲擊致造成身體傷害罪。法官今（8日）在區域法院判刑時指，本案案情嚴重，考慮被告早前已還柙5個月，加上已有新的工作和讀書機會，判他接受感化令12個月。
被告黎穎豪（19歲），被控1項普通襲擊罪，指他於2020年8月4日在觀塘鴻圖道鴻圖樓附近後巷襲擊莫姓男子。而另一項襲擊致造成身體傷害罪，則指他同日在飛鵝山襲擊同一人。黎早前承認2項控罪，同案4名被告經審訊後，被裁定表證不成立。
黎早前已被還柙5個月
辯方求情指，黎現已明白事件的嚴重性，他將在夜校讀書，亦已找到新工作。辯方又指，若判處勞教中心，連同他早前還柙約5個月，刑期或過長，望法官考慮判感化令。
官考慮黎犯案時僅17歲
法官判刑時指，本案案情嚴重，黎和他人兩次襲擊事主。惟法官考慮黎案發時17歲，亦已還柙約5個月，某程度上已得到很大懲罰，加上他已有新的工作和讀書機會，認為可給予他機會，遂判感化令12個月。
收剛相識女子訊息 事主不虞有詐
案情指，事主於案發晚收到新結識的鄧姓女子訊息，相約見面。他到觀塘應約後，被該女子帶到一條後巷，包括黎在內的10名男子突現身，對事主拳打腳踢。
被挾上飛鵝山再被圍毆及拍裸照
及後，事主被挾上的士，前往飛鵝山。的士司機留意到事主的上衣破爛，又聽到有人說：「從現在起，不要說話。」司機感到可疑，在眾人下車後報警。事主在山上再被拳打腳踢，又被迫脫光衣服，有人用手機拍事主裸照。警方其後到場，拘捕他們。
黎認不滿事主追求女友報復
黎在錄影會面承認因不滿事主追求他的女友，因此召集友人報復。他又指，事主在山上被要求脫光衣服後，更被迫做掌上壓及吃樹葉。
案件編號：DCCC 1089/2020
少年追女仔惹禍 被圍毆兼迫裸體做掌上壓吃樹葉 「真」男友認罪少年撬牆腳遭圍毆兼迫吃樹葉案 4名被告表證不成立獲釋13歲女童疑說是非遭童黨欺凌 掃把柄插私處 女被告認罪13歲女童疑說是非被禁錮 女售貨員認煙灰彈事主及施襲 判教導所