少年撬牆腳遭圍毆兼迫吃樹葉案　4名被告表證不成立獲釋

16歲少年疑因撬人牆腳遭圍毆，更被帶上飛鵝山迫吃樹葉，4名被指有份參與襲擊的男子，聲稱遭警方威迫利誘並作出認，要求法庭不要接納部份證供。區域法院早前就此申請作聆訊，法官指其中兩名警員的口供除編號外均十分相似，亦不能拍除當中涉不當行為，今(10日)拒接納該4被告的口供作呈堂證供，隨後亦裁定4人表證不成立，當庭釋放。至於同案早前認罪的17歲男被告，則押後至5月25日判刑。



4名今被裁定表證不成立的被告：倪俊文(18歲，無業)、16歲姓黎的收銀員、14歲學生及16歲姓李的學生，他們原被控在鴻圖道襲擊致16歲姓莫男事主身體受傷，除倪以外，餘下3人另被控在飛鵝山襲擊莫。

兩警員證供除了編號外幾乎一樣

代表4人的律師指，為4名被告作錄影會面的警員曾作出威迫利誘，或對被告造出不當行為。法官今稱，其中兩名警員的證供，除一些如編號等資料外，其他都一樣，明顯是一人抄另一人，但兩人否認，法官同時亦認為不能排除被告對警員指控熟實，因此裁定4名被告的錄影會面不可呈堂，並裁定他們表證不成立。

認罪被告稱已上寶貴一課

案中唯一認罪的被告17歲，姓黎，他早前承認2項普通襲擊罪，指他於2020年8月4日，在觀塘鴻圖道鴻圖樓附近後巷，及飛鵝山襲擊姓莫男子。

代表黎的律師求情時稱，黎因本案曾被還柙一段時間，已上寶貴一課，現時獲一間工程公司聘用為文員。法官把判刑押至5月25日，待索取被告的感化和社會服務令報告。

的士司機察覺不妥報警

黎承認的案情指，他與一名姓鄧姓女子是男女朋友關係。姓莫事主於事發晚收到鄧相約見面的訊息，便到觀塘應約，鄧把莫帶到一條後巷，莫即被約10名男子拳打腳踢。莫後來更被挾上的士並到了飛鵝山。的士司機留意到莫的上衣破爛，又聽到有人說：「從現在起，不要說話。」司機在眾人下車後報警。

黎認除毆打亦有迫莫吃樹葉

莫在山上再被拳打腳踢，並要他脫光衣服，有人用手機拍事主裸照。眾人準備離開時遭警方拘捕。

黎警誡下承認因不滿莫追求其女友，便召集友人向莫報復。他們除要莫脫光衣服外，亦有被迫他做掌上壓及吃樹葉。

案件編號：DCCC1089/2020