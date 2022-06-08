海外醫生｜第二批認可醫學資格名單出爐　復旦成內地首間上榜大學

政府今日（8日）公佈第二批海外醫生認可醫學資格的名單，共23間大學，復旦大學成為首間上榜的內地院校，另亦有較不為港人熟悉的南非開普敦大學，其餘均為英美及澳洲的大學，包括美國匹茲堡大學、芝加哥大學等著名學府。



▼第二批獲認可醫學資格海外大學名單▼



為了解決本港的醫生荒，政府放寬非本港培訓的醫生在港執業規定，去年底修例通過，持認可醫學資格的非本地培訓醫生，可申請特別註冊途徑來港工作。由衞生署署長擔任的醫生註冊主任今日根據《醫生註冊條例》公布第二批，涵蓋23項獲特別註冊委員會認可醫學資格的名單。

名單將於本月10日刊憲，同日生效，並將於本月15日提交立法會進行先訂立後審議的程序。連同首批於四月底公布並涵蓋27項醫學資格的名單，委員會至今合共建議承認50項醫學資格，並正積極推進其他非本地醫學院課程的評審工作，過程中不會剔除任何合乎既定條件的醫學資格。委員會期望可盡快分批提交餘下的認可醫學資格名單。

食物及衞生局局長陳肇始教授表示，委員會分批公布認可醫學資格名單，能讓合資格的非本地培訓醫生盡早循特別註冊途徑來港於公營醫療機構服務，紓緩現時公營醫療系統醫生不足的情況，同時讓有意到香港以外地方就讀醫科的學生參考以作出升學選擇，並有信心委員會能在本年內完成訂定認可醫學資格名單的工作。

▼首批獲認可醫學資格海外大學名單▼



政府去年11月根據經修訂的《條例》成立設於醫務委員會轄下的委員會，負責檢視與香港兩所大學醫學院課程有相若質素的非本地醫學院課程，從而訂定認可醫學資格名單，交由醫生註冊主任公布。