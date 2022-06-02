新冠後生蛇風險大增　組織倡政府將預防生蛇疫苗納免費接種計劃

不少人幼童時曾生過水痘，而水痘病毒就有機會潛伏在身體多年後復發引致「帶狀疱疹」，俗稱生蛇，現時更有研究指50歲以上感染新冠病毒後的人士、比起未有感染新冠病毒人士出現帶狀疱疹的風險高出15%，相關患者除了會出疱疹更會有劇痛。銀騎士聯合創辦人林淑華提倡把預防生蛇疫苗納入政府的接種計劃，因為及早預防比治療更重要，能夠免去生蛇時所帶來的痛苦。



由於現時市民只能於私人市場接種帶狀疱疹疫苗，意味基層市民未必能負擔起，若不幸生蛇更會影響到日常起居及生計，故希望政府能為市民提供資助或將其納入免費疫苗計劃，以加強對過半數市民的保護。



（左起）銀騎士聯合創辦人林淑華、立法會醫院陳凱欣、家庭醫學專科醫生朱偉星及香港藥學服務基金主席藥劑師蔣秀珠，一同出席預防帶狀疱疹疫苗交流會。

年過50歲、曾感染過水痘等都屬於生蛇高危人士

不少香港人曾在幼童時期患上水痘，而水痘病毒仍可能潛伏於人體內，隨著年紀增長，免疫系統日漸衰弱，病毒可在多年後復發引致「帶狀疱疹」，俗稱「生蛇」。有研究指每3個人就有1人會生蛇，患者表皮出現紅疹及帶有水泡，如被火燒或針刺的痛楚，並持續2至3個星期，影響患者一般步行、社交及工作。

長期關注疾病預防工作的家庭醫學專科醫生朱偉星指，一般壓力過大、睡眠不足、年過50歲、曾感染過水痘等都屬於高危人士。生蛇後患者需承受幾個月甚至幾年的神經痛處。

朱偉星續說，根據政府資料，香港50歲以上感染新冠病毒約52萬人，他們或會因為免疫力下降而令生蛇風險上升。如不幸出現生蛇，大多數人將持續3至5星期，對不少市民的生計、出入起居都會受影響，長遠而言令社會成本上升。

現時私家接種最貴要5,000元 基層未必能負擔

銀騎士聯合創辦人林淑華表示，一般市民未必了解疫苗預防生蛇的重要。她認為政府要加強有關預防生蛇的教育，喚起市民接種生蛇疫苗的重要性。她以自身為例，曾經在「尾龍骨」部位生蛇後久久數星期痛楚都未能完全消去，亦無法上班；家人之間的起居都非常謹慎，以免感染病毒。即使痊癒後，仍經常有心裡陰影「隱隱作痛」。

她補充，現時政府沒有提供任何預防生蛇相關疫苗的資助。市民需自費到私家診所接種，價錢約1,800至5,000元不等，故令不少基層市民卻步，寧願「等中招」，都不願提前接種疫苗預防。

議員斥政府輕視生蛇所帶來的社會成本

立法會議員陳凱欣指，她曾在5月初向立法會提出書面質詢醫管局，有關本港生蛇患者病發率及醫療開支等數據，結果醫管局答覆表示，沒有相關數字資料。她斥政府只著眼於短期利益，及輕視生蛇將會帶來的社會成本。

因此，銀騎士建議，政府可就生蛇疫苗資助進行效益評估及研究可行性，檢視現有接種計劃。再根據數據及參考外國例子，或推行先導計畫，讓50歲以上高危人士先接種；最後後將疫苗納入恆常接種計劃，參考子宮頸癌疫苗或季節性流感針等。