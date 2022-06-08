增14宗BA.2.12.1本地個案　二人光顧太古城阿詩瑪雲南風味軒中招

疫情持續蔓延，本港今日（8日）新增14宗懷疑Omicron變異病毒株BA.2.12.1本地個案，爆疫地區逐漸由太古城擴散至何文田、將軍澳、鑽石山及沙田等。衞生防護中心表示，新增兩名互不相識的BA.2.12.1患者，曾同時段光顧太古城中心2期地下的阿詩瑪雲南風味軒，已將該食肆列入強檢名單。



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衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，新增14宗BA.2.12.1本地個案，包括一名居於太古城高山臺盧山閣的52歲女士，與早前同一大廈的另一宗個案或屬相關，但二人居於不同樓層及方向。

此外，有6名患者屬相關個案，其中來自同一家庭的4人居於柴灣道33號香島5座；另有2人居於何文田冠德苑冠昌閣，曾互相探訪，或因而造成傳播。冠德苑早前亦有另一宗個案，但涉不同大廈。

她又指，有兩名患者分別居於東區東欣苑A座歡欣閣及東區寶豐園，分別在6月1日下午二時許，各自與朋友或家人光顧太古城中心2期地下003-004號阿詩瑪雲南風味軒。兩名患者互不相識，但逗留時間相近，中心認為二人或屬相關個案，將把該食肆列入強檢名單，亦正向食肆索取食客疫苗通行證資料，以了解同一時段光顧人數。

對於有變種病毒BA.2.12.1確診者曾光顧，記者今午到訪太古城阿詩瑪壹菌，發現餐廳未有開門營業。有涉事餐廳的員工透露，餐廳今日下午仍有開門，從媒體得知事件及收到商場通知後，已立即關門，「都預備今晚搵公司嚟消毒」，惟稱未有收到衞生署或相關政府部門通知。

另有三宗個案患者居於太平邨平熙樓，來自同一個家庭；一宗個案涉及居於蔚藍灣畔6座的46歲女子；有一宗個案涉及何文田ONE HOMANTIN的48歲女子，上述個案至今未找到其他相關個案。

張竹君表示，透過全基因分析，本港累計111宗懷疑BA.2.12.1輸入個案，本地個案佔51宗。被問及社區爆發風險，她認為，社區有10多條BA.2.12.1傳播鏈，患者全部病徵輕微，與BA.2.2分別不大，暫時亦未見嚴重個案。

▼6月5日．太古城翠湖臺鄱陽閣圍封檢測▼

