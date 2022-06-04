增446確診　太古城70歲婦染變種BA.2.12.1　傳染期曾訪多間食肆

本港今日（4日）新增446宗確診個案，當局為6月1日呈報快測陽性的個案覆檢，當中有72宗、即20%核酸檢測結果呈陰性。另外，本港新增一宗懷疑BA.2.12.1變異病毒的個案，患者為70歲婦人，居於太古城高山台怡山閣，傳染期到過多處的食肆，包括太古城中心百芳池上便當、將軍澳PopCorn翠園及翡翠明珠廣場大家樂等，她到訪過的地方均會納入強制檢測公告。



▼5月30日 太古康景花園患者5.22光顧板長壽司AEON康怡店▼



+ 1

增446宗確診 6月1日快測呈報有20%覆檢陰性

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日新增446宗確診個案，當中176宗屬核酸檢測陽性個案，另外270宗屬快測陽性個案。當局就6月1日呈報快測陽性的個案進行覆檢，當中有72宗、即20%核酸檢測結果呈陰性。張竹君其後提列，有部份呈報人士指自己屬較早前確診的個案。

64宗屬輸入個案 10宗進入社區後發現

在今日新增的確診個案中，有64宗為輸入個案，當中30宗在機場臨時樣本收集中心採樣時發現。但有10宗是檢疫人士完成7日檢疫後於社區檢測發現，其中八宗屬核酸檢測陽性，兩宗屬快測陽性。張竹君指，大部份快測陽性個案CT值高，相信是復陽，個別有些CT值低或屬本地感染。

▼5月23日 衞生署人員到太古城中心麥當勞調查爆疫▼



+ 2

住太古城高山台怡山閣 5.29起感不適

另外，本港新增一宗無源頭、懷疑BA.2.12.1變異病毒的個案，患者為70歲婦人，居於太古城高山台怡山閣。她在5月29日感不適，5月31日快測結果呈陽性，暫無其他個案關連。

5.26至5.29至少訪5食肆 包括銅鑼灣翡翠明珠廣場大家樂

患者在傳染期去過多個地方的食肆，包括在5月26日中午曾到訪康怡海港薈酒家、5月27日及5月30日下午2時許曾到訪太古城中心百芳池上便當、5月28日下午到過灣仔一間中菜館、同日晚上到過翡翠明珠廣場大家樂、及5月29日晚上曾在將軍澳PopCorn翠園用晚餐。張竹君指，上述地方暫時案見其他傳播，但均會列入強制檢測公告。

▼三藩市返港夫婦染Omicron亞型BA.2.1.2.1病毒▼

