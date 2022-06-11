診所幫女子打HPV變科興　要求放棄追究　診所：打針前已簽同意書

香港有診所遭指控疑打錯針，將科興新冠疫苗誤當HPV針注射。事主陳女士向《香港01》投訴，指周三（6月8日）到尖沙咀一間診所注射HPV子宮頸癌疫苗，但護士錯誤為她注射科興新冠疫苗。事後診所提出賠償一萬元，但要求她簽名封口放棄追究，最終她拒絕，「錯咗就係錯咗，打針咁大問題。」

陳女士向記者展示HPV預約紀錄，確認自己原本是想打HPV針，而診所打錯科興後，亦印出政府第四針的新冠疫苗接種證明書。

涉事診所回覆查詢時指，事主來到診所稱「要接種疫苗」，登記後發現客人使用港澳通行證，而醫生評估客人適合接種後，職員帶同接種新冠疫苗同意書與客人核對並簽署同意書，完成接種出示針紙時，客人報稱是來接種HPV疫苗而不是科興疫苗。診所指已立即主動向衛生署上報，並將案件交警察處理。警方表示，案件暫列糾紛處理。



錄音證護士認打錯針

今年4月，陳女士在尖沙咀的一療中心，購買接種HPV疫苗服務，並已支付約4,000多元，原定按針卡上的日子，在周三（6月8日）接種第二針。陳女士憶述，打第二針時，護士在她身上拔出針頭後才驚覺打錯科興。她指，當時涉事護士態度有禮，曾向她道歉，又稱與她是同鄉，並會向她賠償。

陳女士向記者提供當時的錄音，在錄音中疑似涉事護士曾多次承認打錯針，並提到「真係打錯咗」、「因為我真係做錯咗」等。

有顧客表示，在醫療中心購買HPV疫苗服務，但護士錯誤為她注射科興疫苗，事後要她簽署文件不准重提事件。（羅君豪攝）

要求簽文件不再重提 其後態度改變取消

陳女士指，後來診所提出向她賠償一萬元，但要求她在文件簽名，承諾不可重提事件，「張紙條寫住，要我將今日發生嘅事以後唔准再提。」陳女士形容，當時感覺似勒索，故不欲簽署，並計劃將事件上報衞生署。

在考慮期間，她稱診所態度突然轉變，令她感到受冤屈，「佢（診所）話你嚟呢度就係打科興。」一怒之下，最終陳女士沒有簽署字條，亦無領取該一萬元賠償。她欲拍攝診所要求簽名的文件，但診所職員不允許拍照。

簽咗我唔可以提呢件事，我點解要簽呢？件事真係發生咗…係咪診所可以繼續錯落去？ 陳女士胞妹

針紙顯示，陳女士6月8日在醫療中心接種了科興疫苗。（王潔恩攝）

希望診所認錯道歉

陳女士坦言，當初見到有不少明星為診所宣傳，才決定在此打針，又稱之前從不打算打第四針，現時很擔心對身體有影響。而陳女士的妹妹亦指，希望診所承認錯誤，並為事件道歉。

HPV疫苗預約卡顯示，陳女士原訂6月8日接種第二針HPV疫苗。（受訪者提供）

診所：事主打完針才說是要打HPV

診所書面回覆《香港01》查詢時表示，事主到場後要接種疫苗，登記後發現客人使用港澳通行證，而醫生評估客人適合接種後，職員帶同接種疫苗同意書與客人核對並簽署同意書，完成接種後，當出針紙給客人時，客人報才是來接種HPV疫苗，而非科興疫苗，隨後帶同妹妹回來診所要求一萬元賠償。診所又指，已立即主動向衛生署上報，由於案件已交給警察處理，故不便再透露任何消息。

事後有警員到場了解事件。（王潔恩攝）

警方回覆查詢時證實，一名46歲女子周三到診所打針，當時提出接種HPV。職員向46歲女子遞上接種新冠疫苗同意書，而事主亦有簽署，及後接種新冠疫苗後才發現打錯針，於是其36歲胞妹報案。案件暫列作糾紛處理。

衞生署回覆時亦指，根據呈報，一名女子於6月8日接種了一劑科興疫苗後，向診所表示她原意是到診所接種子宮頸癌疫苗。署方指，參與疫苗接種計劃的醫生需遵守醫生指引。衞生署正向相關醫生了解事件及進行調查，如有違規，會按既定機制跟進。