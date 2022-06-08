疫苗｜屯門中學便服日限打針才可參加　家長批歧視：未打要搵窿捐

位於屯門的新生命教育協會平安福音中學今日（8日）向學生及家長發通知，指為鼓勵學生接種新冠疫苗，學校將於下周四（16日）舉辦便服日，學生需在本周五（10日）或之前，已接種兩劑疫苗或感染前已接種一劑，才可穿便服回校。



有學生家長向《香港01》投訴學校做法，認為是變相鼓勵學生歧視、標籤未打針的同學，「未打個啲學生返定唔返學好？好似要搵窿捐咁。」《香港01》向教育局查詢後，局方隨即聯絡涉事學校了解，並指校方在得悉家長疑慮後，已作出檢視及取消有關活動。



新生命教育協會平安福音中學。（中學概覽）

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校方：鼓勵學生積極接種疫苗 為校建染疫屏障

《香港01》取得該份由校長劉美姿發出的通告，通告表明為鼓勵學生積極接種疫苗、為校園策起預防染疫屏障，該校學生會將舉辦便服生，凡符合接種要求的學生，6月16日可選擇穿便服回校，參加的學生必須把疫苗接種紀錄或確診證明文件交予班主任。

家長批做法不當：一眼睇哂邊啲無打

學生家屬陳太表示，家中小朋友雖然有打針，但認為學校做法不妥當，因無打針的學生必須穿校服上課，「一眼睇哂邊啲有打邊啲無打」，會引起歧視問題。她稱該校已全日復課，即學校接種率已達九成以上，但班上仍有一、兩名同學因不同理由仍未接種疫苗，又指聽到該些同學稱氣憤：「搞錯呀，做呢啲嘢出來，歧視囉！」

新生命教育協會平安福音中學發通告告之學生及家長校服日事宜。（受訪者提供）

家長踢爆早有「前科」 打針可獲記優點

陳太又指出，該校早前為「谷針」，亦表明學生如已完成接種疫苗，成績表上可記優點一個，批評學校不應將打針與否與學習及品行表現掛勾：「有啲家長真係為咗自己仔女成績表有優、迫子女打針。」

她又認為，若有中學生因一些原因未能打針，本身已無法與朋友外出聚餐或行街，學校是一個相對較有保護的地方，「但連學校都有咁樣嘅做法，畀人覺得無打針就會唔合群、唔配合。」

《香港01》后教育局查詢，局方隨即聯絡校方，並指學校得悉家長有疑慮後，已檢視及取消活動。（資料圖片）

教育局：校方得悉後已取消活動

《香港01》向教育局查詢，教育局回覆指已就事件聯絡有關學校，據了解，學校舉辦有關活動旨在鼓勵學生接種疫苗，當學校得悉家長的疑慮後，已作出檢視及決定取消有關活動。該局稱已放寬學生、不論是否已接種疫苗，均可參與半日而無須除口罩活動，如畢業禮及家長日等。

該局重申接種疫苗仍然是對新冠病毒最有效的防禦，而且可以減低重症及死亡風險，強烈呼籲家長及學校盡快安排適齡學生接種疫苗，以保障生命安全；而大力提高接種率亦有助校園築起更有效的保護屏障，使學生可以安心學習。

12至19歲91.4%已打兩針

根據政府新冠疫苗接種數字，12至19歲當中，有99.14%人已接種首劑疫苗、91.4%人已接種兩劑，已接種第三劑疫苗則有37.73%人。

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