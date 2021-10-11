01實測深圳購得港版HPV疫苗　行內人爆黑幕：集團搜購　水路走私

有女警在反走私行動中殉職，《香港01》調查發現，其中一樣走私到內地的「搶手貨」，是HPV疫苗。記者透過一名自稱是尖沙咀診所的中介，在深圳購得一針港版HPV九價疫苗。診所負責人回應指，有人盜用其招牌和內部影片，堅稱無賣疫苗到內地。

行內人指，內地長期供不應求，加上疫情封關，無法吸引內地人來港打針，水貨集團轉而向診所大量搜購HPV疫苗，再透過水路走私北上。非法售賣和走私疫苗均屬違法，默沙東藥廠強調，港版疫苗不能運到內地，疫苗儲存和運送均要保持攝氏2至8度間。



▼中介微信展示影片▼



中介微信推銷 展示過千盒針

默沙東藥廠近年不斷宣傳HPV九價疫苗，更有MIRROR的姜濤代言，鼓勵男士打針。《香港01》發現，自稱是尖沙咀一間診所的中介，亦在微信朋友圈「谷針」，但她的銷售對象在內地。

「這裏有150針，這邊還有1000針。」這個中介拍片，展示一盒盒HPV疫苗，放滿診所大堂，部份疫苗更每三針放入類似速遞的發泡膠箱。

▼深圳走私疫苗開箱▼



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深圳購得港版疫苗 附香港醫生處方

《香港01》記者在透過這個中介，用1,500元人民幣買了一針，在深圳收到一個發泡膠箱，裏面有冰和一劑疫苗，寄件人來自深圳。疫苗包裝盒上，亦有香港衞生署批准的註冊編號「HK-64239」。

▼QR Code認證為香港行貨▼



經疫苗的QR Code追踨來源，證實是香港的行貨。換言之這支針，是由香港走私到內地。

中介向記者發出香港診所的處方收據，有醫生名。診所網站亦有介紹該醫生。

中介還給了一張，香港醫生處方的收據，並教記者從網上預約護士上門打針。收據附有醫生名，診所網站亦有介紹該醫生。

香港診所負責人表示，並無銷售HPV疫苗到內地，稱有人冒名，及內部影片被盜用。（岑卓熹攝）

香港診所稱被冒名、盜用內部影片

為何香港的疫苗，可以在內地郵購到呢？記者向診所負責人查詢，他堅稱只能在診所現場注射疫苗，不能網購到內地。他承認自稱中介人士展示的片段，是其診所現場，「我們會拍片作內部紀錄」。

他又承認記者獲得的收據是其診所的樣式，收據上的兩位醫生，亦有為其診所診症，但他指收據人人都可以改圖製作。

這個內地中介還介紹，可以從內地寄血來港做親子鑑定，展示有內地電話或身份證號碼的單據，影片的背景在其診所，但診所負責人就否認可以「寄血驗子」。

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行內人爆黑幕：水貨集團向醫生搜購 水路走私深圳

雖然默沙東藥廠的九價HPV疫苗，2018年已獲內地批准註冊，但只限16至26歲女性打針，男性亦都不能打針，其他人想打針就要來香港。

知情人士透露，HPV疫苗在內地長期供不應求，加上疫情封關，不少香港醫生入貨後，就會轉售給水貨集團，再經水路走私到內地。

內地不少地方都買到港版HPV針，更內地中介指，有香港醫生被藥廠揭發，而被停止供應疫苗，因此內地部份「港貨針」，會撕走QR Code，防止香港診所被追蹤到。

《香港01》記者在深圳購得的HPV九價疫苗，有香港衞生署的註冊編號「HK-64239」。（香港01記者攝）

必須2至8度儲存和運輸 走私難保溫度兼犯法

疫苗屬於醫生處方的藥劑製品，衞生署指根據《藥劑業及毒藥條例》，任何人士非法售賣即屬違法，一經定罪，最高罰款十萬元及監禁兩年。

根據《進出口條例》，無有效許可證下進出口，或申請許可證時提供虛假或誤導資料，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款五十萬元及監禁兩年。

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默沙東藥廠發言人指，九價HPV疫苗須在分發、運送到世界各地時，必須於攝氏二至八度中儲存，以維持疫苗穩定性和效價強度；非合法渠道運送，難以確保溫度，會影響疫苗效用。

默沙東強調，未有將香港註冊包裝的疫苗運往內地，但由於未能取得記者獲得的有關包裝盒作進一步驗證，難以判斷該疫苗是否默沙東產品。藥廠一直與衞生署和海關保持緊密聯絡，如發現異常會舉報和配合調查。

默沙東的九價HPV疫苗，在香港唯一合法經銷商是裕利醫藥，可經疫苗包裝盒的QR Code查核疫苗是否由合法經銷商分發，而本港銷售的疫苗，不能轉售到其他地區。