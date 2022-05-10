林鄭：取消對沖6月中可交大會　4.5萬僱主今接通知領保就業款項

特首林鄭月娥今早（10日）出席行政會議前見記者，談及疫情、政府架構重組等議題。她表示，



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【10:05】被問到李家超以1,416票高票當選，會否認為李家超比自己更適合出任特首，林鄭月娥稱已多次表明不會評論下屆行政長官的工作，目前亦不是時候總結本屆任期工作，因此不會回答。

【10:03】被問到與內地免檢疫通關的要求和困難，林鄭月娥表示當局一直在與內地討論免檢疫通關事宜，部份內地官員也已來港視察本港防疫工作。她強調，通關首要前提是本地感染個案情況，要先確定「本地零感染」是否仍為與內地通關前提，同時須繼續嚴格遵守防疫策略，盡量減少輸入個案，因此至今仍有酒店隔離和航班熔斷機制，也需要實施社交距離措施防止疫情反彈。她指，其任期餘下時間及候任行政長官李家超上任後需要做的第一件事，就是與內地機構接觸，帶領政府與中央討論相關事項。

【09:58】被問到疫情進展、第三階段放寬有沒有空間提早，林鄭指相信社會都樂見每日新增個案下降，政府也比較安心進入第2階段放寬，但希望大家明白第三階段是在6月下旬放寬，而其實可以再放寬的內容也不是很多，例如在第二階段放寬後，宴會容納人數已經很高，「再放就放晒架喇」，因此審慎一點的做法是再看看情況如何。不過原則上，如果有空間和條件，她都希望等大家在更寬鬆的環境中，參加慶祝回歸25周年的活動，但現階段應該「等第二階段安全著陸先」。

至於重組政府架構的時間表，林鄭指這一點不完全在她控制範圍內，但會希望下星期可以提交行政會議審議，因為如此大規模的改組始終需要行會討論和通過，但有信心大家會接受。稍後到了立法會，要先後通過人事編制委員會、財委會通過額外撥款，以及政府法案。她透露，架構重組涉及超過3,000萬元的額外經常開支。

她指，原先的設計是希望下星期可開始在立法會走程序，不過立法會主席梁君彥已表明即使再遲一點點相信都來得及處理，這要由候任行政長官再通知時間表為何。但她指，相信組班不會等立法會通過所有程序才物色對象，這亦是「愛國者治港」下新選制的優勢，政府早在1月已提交詳細方案內容，官員到了立法會事務委員會解釋，在社會上亦醞釀過，有一定的討論。因此她認為，即使申請程序要壓縮，都應該有把握趕及在換屆前通過。

【09:50】林鄭月娥表示，昨日與候任特首李家超會面，標誌兩屆政府交接工作正式展開，距離政府交接約有50日，現時會做好交接工作，向候任特首提供所需資料，候任特首亦指如需要補充資料，會接觸現屆政府。林鄭稱她非常樂意提供資料。

她說，政府架構重組以今年公布的三司十五局為藍本，目前正等候候任特首看看對方案有沒有其他意見，因此未能向立法會和相關委員會提交工作。她說，另一方面的交接工作是回歸25周年慶祝活動及七一就職典禮，隨疫情穩定可以開展。

她感謝立法會相關法案委員會上周已完成取消強積金對沖的逐條審議程序，條例草案有望6月中提交立法會恢復二讀及三讀。她又指，4.5萬名僱主今日會獲得通知，領取5月的保就業補貼，總共涉款23億元。

至於疫情方面，林鄭月娥稱政府在未來50日不會躲懶，目前疫情穩定，每日個案約在2至300宗，昨日數字是三個月以來最低，但提議傳媒不要對數字太過緊張，因為在確診宗數低時，數字難免會有波動。