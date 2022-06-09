牛池灣村、竹園聯合村重建六幢公營房屋涉逾4200單位　活化萬佛堂

政府在《施政報告》提出收回茶果嶺村、牛池灣村和竹園聯合村等3個市區寮屋區，並交予房協發展高密度公營房屋。

規劃署提交到城規會的最新文件顯示，擬將牛池灣村改劃為「住宅(甲類)」用途，以興建3幢公營房屋，項目會分為兩個地盤，中間會以公眾休憩空間連結，預料可提供2,700伙，可容納7,290人，最快2031年起分階段入伙。

至於黃大仙竹園聯合村，亦將聯同對面的露天停車場共同發展，擬建3幢公營房屋，可提供約1,500伙，容納約4,050人。至於牛池灣村的萬佛堂，本身是三級歷史建築，未來會活化作「商業用途」。



規劃署向城規會建議修訂《牛池灣分區計劃大綱核准圖》，建議鄰近港鐵彩虹站的牛池灣村連同鄰近用地，由「鄉村式發展」、「住宅(乙類)」等用途，改劃成為「住宅(甲類)」用途，將會分成兩個地盤，交由房協以最高9倍地積比興建三幢住宅大廈，樓高30至34層，預料可提供2,700伙，可容納7,290人，最快2031年起分階段入伙。

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項目亦會提供幼稚園、社區會堂、療養護老院等社福設施，另會在毗鄰永定道休憩處和怡發花園的兩幅用地均會改劃為「休憩地帶」，設置公眾休憩空間，日後將交由康文署管理。

2011年獲古諮會評為三級歷史建築的「萬佛堂」 ，房協初步計劃將該建築物活化作商業用途。（區議會文件）

萬佛堂擬湩化為商業用途

擬議發展的範圍有被評為三級歷史建築的「萬佛堂」，文件稱該建築物將會原址保留，並會與擬議住宅大樓相距至少10米，房協初步計劃將該建築物活化作商業用途，但詳細設計仍有進一步研究。鄰近的二級歷史建築的前聖約瑟安老院則位處綜合發展區內，不受今次發展計劃影響。

黃大仙竹園聯合村擬建3幢公營房屋。（規劃署文件）

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至於黃大仙竹園聯合村，文件透露日後擬分2個地盤發展，除了竹園聯合村現址，亦將聯同對面的露天停車場共同發展，合共佔地約1公頃，當中會以行人天橋連接。

計劃擬興建三幢大樓，合共提供1,500伙公營房屋，另有多項社福設施，料將會有4,050人入住。日後項目擬以最高地積比率9倍發展，單位平均面積將達約538呎，平均每伙入住2.7人，料2029/2030年會分階段入伙。

「碾布石」或會保留

資料顯示，現時該址並無歷史建築，但有一塊具歷史意義的「碾布石」，當中有可能會被保留，而擬議地盤旁則為一級歷史建築黃大仙祠。

另外，黃大仙社區中心亦擬改劃作住宅發展，日後將重建一幢住宅大廈，共提供310伙、供850人入住，料2028年入伙。