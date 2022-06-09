取消對沖｜下一步須解回報低、雜費高問題　勞工界倡研中央公積金

【取消強積金對沖2022/遣散費計算/遣散費對沖/長服金】取消強積金對沖的修例草案今日（9日）在立法會三讀通過，2025年將落實相關安排，由2025年起，打工仔每月的強積金將不會在離職或遭遣散時，與遣散費或長期服務金對沖。以往打工仔辛勞工作半生，強積金在退休離職時被沖走大半的情況未來應有改善。

有勞工界代表指出，取消對沖後，強積金制度仍有其他問題需改善，如投資回報及手續費的問題，認為長遠而言，政府可考慮推中央公積金，保證回報，從而保障打工仔退休後的生活。



2025年前被炒無法受惠 勞聯曾建議動用關愛基金補貼

立法會今日三讀通過《2022年僱傭及退休計劃法例（抵銷安排）（修訂）條例草案》，將在2025年落實取消強積金對沖安排，即指僱主不能再以強積金僱主供款的部份來抵銷抵銷原要支付予僱員的長期服務金及遣散費。

勞聯立法會議員周小松表示，強積金制度於2025年落實取消強積金對沖安排，但2025年退休的人將不受惠於取消對沖的安排。他坦言曾建議政府動用關愛基金，為這班打工仔提供補貼，惟政府似乎無意實行。

取消強積金對沖安排不具追溯力，取消對沖生效前的遣散費或長期服務金仍可被對沖。（資料圖片/梁鵬威攝）

市民對強積金制度信心不足 提高供款額難度高

他亦提到，即使取消對沖後，強積金制度仍有其他問題需改善，包括投資回報及手續費的問題。他認為，現時市民對強積金制度欠信心，不少人因為投資回報低及手續費高有關，每當考慮提高供款額時都會卻步。

勞聯立法會議員周小松認為，取消對沖後，強積金制度仍有其他問題要改善。（資料圖片 / 張浩維攝）

政府應與受託人公司商討將手續費水平再下調

周小松指信託公司要提供足夠種類、及不同風險程度的投資組合予打工仔選擇，同時建議政府的財經專家研究及整合有合理回報的投資組合，為打工仔提供建議，幫助他們作出理性及有合理回報的投資選擇。

至於手續費問題，他認為雖然強積金制度實行逾20年，手續費有下調，但水平仍未算可接受，促政府與信託公司商討將手續費水平再度下調。

取消強積金退沖安排有望於2025年落實。（資料圖片）

長遠考慮設中央公積金保退休生活 勞聯周小松：政府肯做我哋當然歡迎

另外，周小松亦提到勞工界自70年代開始，一直建議政府設中央公積金，由政府保證回報，從而保障打工仔退休後的生活，「如果政府肯做，我哋當然歡迎。」就現有的公共年金計劃，他坦言抱開放態度，並建議政府以優惠的利息，鼓勵打工仔轉投年金，每月有穩定收入亦是好事。