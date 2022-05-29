新變種｜一文看清Omicron分支BA.2.12.1　傳播性高27%、潛伏期短

Omicron新變異病毒株BA.2.12.1由美國抵港染疫夫婦帶入社區傳播，港島區更有多個爆發群組。這個全球關注的新變種來自 Omicron BA.2的演變，病毒的棘狀蛋白帶有30多種突變，更容易依附細胞，傳染性比原本前一個版本高27%，去年12月首次在美國出現，剛過去一周BA.2.12.1的個案已佔全美近一半，漸漸成主流。



▼三藩市返港夫婦染Omicron亞型BA.2.1.2.1病毒▼



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▼BA.2.12.1來自Omicron家族、棘狀蛋白有30多種突變▼



Omicron屬於原始2019冠狀病毒變異株的一種，跟它同類的還有Alpha、Belta、及2022年初觸發本港「殺鼠令」的Delta變異病毒等。Omicron的變異株包含一般人也熟悉的「 L452」基因突變，代表帶有更高的傳播能力。其潛伏期一般約為三天至五天，較2019冠狀病毒病其他病毒株短。

隨著2019新冠病毒疫情的演變，每次病毒株出現變異都比上一個版本更具傳播力。與原始的新冠病毒比較，Omicron的棘狀蛋白基因帶有30多種突變，使病毒更容易依附在細胞，並增加其傳播力。近日本港出現的「BA.2.12.1」由 Omicron BA.2演變而來，比前一個版本的傳染性高23% 至27%。但本港暫時病例顯示，感染BA.2.12.1並未帶來較嚴重症狀或增加死亡風險。

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▼Omicron分支70多個、第五波葵涌邨爆發屬BA.2.2▼



現時世界各地的科學家已經發現了70多個關於Omicron分支。香港第五波疫情由巴裔婦、葵涌邨衍生的病毒株為Omicron BA.2.2；近日出現的Omicron BA.2.12.1傳播速度比Omicron任何原始病毒株及其亞變種BA.2都要更快。

BA.2.12.1於2021年12月首次在美國出現，根據美國疾病控制和預防中心（CDC）截至5月21日為止的一週內數據，BA.2.12.1個案佔全國所有新增確診個案的約58%。

▼專家解構出現變異原因▼



理工大學醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒曾表示，病毒自身會進行複製，但又不能完全100%完全複製，每次進入了人體或宿主後，將會改變基因藍圖，產生新版本的病毒。冠狀病毒在人體（宿主）體內複製的機會越多，發生突變的機會就越大。每次的突變都能更能融入細胞、進入體內，可能逃避人體的免疫攻擊。如新版本的病毒株基因帶來生存優勢，則會繼續蓬勃發展，漸漸取代原有的病毒。

（圖片來源：報導者）

截至2022年1月28日止，Omicron已成為繼Delta之後的新主流病毒。世界衛生組織（WHO）表示Omicron個案已經擴散至世界各地，即使沒有檢測到也不代表沒有個案。

科學《自然》製作不同新冠病毒變異病毒株的流行程度，顯示自2021年11月起Delta（橙色）漸漸被Omicron（紅色）取代成主流。（資料來源：全球共享流感數據倡議組織）

蕭傑恒表示，根據基因分析，本年初由巴裔婦帶出的BA.2.2病毒株傳播速度比BA.2傳播速度快4至5倍。現時疫苗仍具足夠保護力，亦沒有證據顯示新變異病毒株將帶來更嚴重症狀。

理大醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒。（資料圖片 / 黃舒慧攝）

不過，市民要有心理準備新冠病毒的刺狀蛋白將會不停演變，每次傳播都會由新宿主產生突變，傳播力更有機會變得更強。病毒可能逃避人體的免疫系統攻擊，而疫苗正是訓練人體免疫功能去對抗病毒。雖Omicron持續有突變，但這意味著更容易適應人體，慢慢形成一種疫苗屏障，即使病毒更具傳染性，但未必會為人體帶來更強的攻擊性。

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