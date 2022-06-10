藝人黃夏蕙FB宣布8月離港：無論身處世界某角落　都會掛住大家

香港近年移民潮重現，有「夏蕙BB」之稱的藝人黃夏蕙今早（10日）在社交平台發文，表示將於今年8月離開香港，下周日（12日 ）將與經理人作最後一次訪問錄影。她在文中提到過去十年，以「搞笑手法」關心社會事情，雖然艱辛但感到開心。她帶著無奈及不捨的心情宣布即將離港，並向大家表達感謝，「我無論身處世界某一個角落，我都會好掛住大家！」



+ 7

十年間以搞笑手法與民同樂 宣布離港稱會掛念港人

藝人黃夏蕙今早在社交平台發文，以「十年人事幾番新」開首，談及她與經理人Simon 已共事十年，指對方見證她人生最低潮，並幫助她重新包裝形象，由2012年因服裝店Dolce & Gabbana禁止港人在店外拍照，在該分店行「Catwalk」開始，Simon教她關心社會事情，用「搞笑嘅手法，與民同樂」。黃夏蕙稱這十年時間，「雖然艱辛，不過真係好開心」。

她隨即在文中表示「8月我要走啦」，坦言不知何時否可再在香港與大眾見面，但不論身處世界哪一個角落，都會想念在香港的大眾。她又提到，本月12日將與經理人作最後一次訪問錄影，稱自己會懷念這刻，並向大眾表達感謝。

多年的大年初一爭上頭炷香 參與社會運動

黃夏蕙以往多年的大年初一，均會以不同造型到黃大仙祠上頭炷香，如2016年猴年就曾以美猴王的造型上香，近年的大年初一，不少港人都會關注她上香的造型。

她過往亦多次參與社會運動，除了2012年的Dolce & Gabbana店前行「Catwalk」，在2019年的反修例事件中，她亦曾參與「香港之路」人鏈，當時她曾發文稱希望親身了解年輕人想法，因為樂於與網民互動，亦有網民稱她為「夏蕙BB」。