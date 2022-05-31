民主黨向李家超發信　倡正視移民潮、特赦反修例人士促進社會復和

民主黨今日（31日）向候任特首李家超發信，提出對未來新政府在政治、民生政策方面的意見。他們建議新政府廣納不同政見民意，落實雙普選的憲制責任，以及特赦反修例事件中的被起訴／在囚人士，促進社會復和，並釐清《國安法》的界線。



稱廣納不同政見社會才可復和

信中提到新一屆政府上任在即，香港社會仍有大量問題尚待關注和處理，民主黨過去廿多年一直將對香港事務的意見透過各種方法表達，不論回歸前後、不論當屆政府由誰人領導、不論有否立法機關議席、不論意見是否被接納都從未間斷，「現時社會形勢嚴峻艱難，我們仍會謹守崗位，盡力提出意見。這是民主黨對香港市民的責任。我們抱持希望，貼地的觀察和感受、理性的分析和建議在香港仍然可以得到共鳴，在現今社會環境裡更會堅持如此。」

民主黨指出，香港社會信任破裂，新政府必須尋找方法重新建立與民間（特別是青年人）的互動與互信，不能繼續單單倚賴建制派政黨和組織協助其施政，為社會復和踏出一步。「若社會的不信任無法消除，新政府施政和管治將仍然事倍功半、舉步維艱，市民也難以感受到政府施政是以他們為核心。」他們認為新政府應有胸襟兼聽且廣納民意，特別是不同意見者的各種關注，否則不管架構如何重組或由誰擔任司局長，都無助取得民心。

談國安法：應釐清什麼才算「違法行為」

此外，信件提到《基本法》第45條和第68條承諾香港市民普選行政長官和立法會的權利，新政府不應迴避這個責任。「不論行政長官選舉抑或立法會選舉，都應該加強市民可以產生的影響力，讓市民感到他們的一票是可以影響香港的發展，市民自然對制度更有信心。政治與民生息息相關，良政善治，必須廣納民意，海納百川，落實雙普選。」

信中又指，《港區國安法》已實施近兩年，震懾效果強大，但若長期以此方式運作，對社會將有極大影響。「新政府若真的希望加強國安教育，應清晰向市民釐清什麼才算是違法行為、執法的界線如何，以免市民誤墮法網，減少市民猜疑和擔心。」

倡特赦反修例事件被控告者 正視港人移民意向

民主黨又認為，政府若有意真誠地與社會及青少年重建關係，修補撕裂，應考慮撤銷所有因反修例事件而被控告的人，並特赦已經在囚人士。「否則一邊提出重建關係，一邊持續控告青少年，政府意欲重建關係的決心難以讓人信服。」有關移民潮，他們指政府應考慮改變過往不重視移民意向的態度，積極挽留港人。「否則面對人口流失、人才缺乏、人口老化等問題時，單靠優才計劃等輸入人才，香港財政結構未來只會無力回天。」

民主黨主席羅健熙。（資料圖片）

要求擱置明日大嶼、疫苗通行證設日落條款、落實消費者冷靜期

就經濟民生，民主黨建議重新大力扶持四大支柱行業、部署重新推廣香港作為亞洲旅遊都會的吸引力並為通關做好準備、擱置海港中部大型填海計劃（即明日大嶼），並在經濟不景和移民潮的背景下，更新北部都會區的人口評估。另外，他們認為最低工資應一年一檢，政府須按照《規劃標準與準則》興建更多的長者院舍和長者日間護理中心，加強培訓長者院舍之照顧人員，提升其工作待遇及晉升階梯，吸引更多人才特別是青年入行。

醫療方面，他們建議新政府落實《私營醫療機構條例》診所牌照的要求，公開各醫療機構的醫務行政總監身份，保障病人知情權和投訴權；另須全面規管醫療儀器，追上科技發展及保障市民安全，特別是微整形、高能量等高風險醫學美容療程和人工智能於醫療的應用日益普及，更須全面立法規管醫療儀器，包括其操作人員，並設立匯報／舉報不良事故制度。

民主黨又要求政府設立預繳式消費強制性冷靜期，保障美容、健身服務、時光共享／旅遊會籍等大額預繳式合約的消費者權益；加強規管境外物業銷售，打撃不良銷售，將純粹處理境外物業的人士納入於《地產代理條例》的規管範圍，要求領取牌照及作佣金／報酬披露。

防疫措施方面，他們要求政府取消／放寬所有不必要或沒有充份科學理據的社交距離措施，包括為疫苗通行證設立日落條款、放寬已接種疫苗的入境人士的隔離安排。

民主黨又建議政府調整中小學的課程和課時，減輕學習負擔，重視生命教育，提倡均衡成長的教育，讓學生有健康愉快而又充實的童年。此外，應採取積極措施以穩定教育生態，如加速在中小學採取小班教學、改善「班師比例」等，避免教育界出現動盪。另外，他們希望教育以加強學生明辨性思考、自主學習能力、培養溝通技巧及與他人協作的能力、加強公民意識、鞏固創新能力為本，避免單向灌輸。